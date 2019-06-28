Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжит повышаться

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-28T10:49:06+03:00

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Тяжелой продолжает оставаться ситуация с наводнениями в Иркутской области. В ближайшие выходные: с 28 по 30 июня уровень воды на реке Ия, рядом с Тулуном только продолжит повышаться и может достигнуть отметки в 950-1050 сантиметров. Об этом предупредили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Похожая ситуация сложится в эти дни и на реке Оке у села Ухтуй. Там уровня воды поднимется до отметок 480-540 сантиметров, а на реке Бирюсе у села Шиткино до 600-650 сантиметров.

Противоположная ситуация на реке Уде. По сообщению ГУ МЧС России Иркутской области, с 28 по 30 июня, там уровень воды понизится до 320-400 сантиметров. У села Широково по-прежнему сохраняются высокие уровни - 640-700 сантиметров, но вскоре вода там пойдет на спад. Что касается села Октябрьский, то там по словам спасателей уровень воды будет достигать 500-550 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU