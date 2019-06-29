Власти Тулуна: за ночь уровень воды в реке Ия поднялся на 172 см

СЕГОДНЯ 04:41 2019-06-29T04:41:57+03:00

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Водяной коллапс в Иркутской области продолжается. На утро 29 июня 470 человек эвакуированы в пункты временного размещения в городе Тулун. Жителям организован подвоз питьевой воды. К несчастью, уровень в реке Ия за ночь поднялся на 172 см, сообщает сайт администрации города.

- Эвакуация продолжается, сохраняйте спокойствие и будьте бдительны, - сообщают власти. - Напоминаем, что открыты пункты временного пребывания для размещения людей в школе № 1, ДЮСШ (м-он Угольщиков, Шахтер), школе №25, детском саде "Светлячок".

Для тех, у кого еще есть возможность добраться на личном транспорте, сотрудники администрации отмечают, что в пункт временного пребывания ДЮСШ требуются одеяла, подушки и теплые вещи. В случае если вам требуется помощь при наводнении, звоните 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU