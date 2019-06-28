СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-28T17:45:37+03:00

Наводнение в Тулуне: подтоплено уже более 800 домов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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Самый худший прогноз оправдался. В Тулуне к вечеру, 28 июня резко ухудшилась ситуация с паводками. Из-за резкого подъема воды в реке Ия, по состоянию на 20 часов подтопило уже 878 частных дома, в которых живет 1171 человек. Вода при этом поднялась уже до 1037 см, при критическом в 700 см.

Сейчас в Тулуне проходит эвакуация населения. Их перевозят в пункты временного размещения в здании школы №1, в детский садик и в детскую спортивную школу.

- В пунктах находятся 76 человек, в том числе эвакуированы воспитанники детского дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU