Наводнение в Тулуне: подтоплено уже более 800 домов
Самый худший прогноз оправдался. В Тулуне к вечеру, 28 июня резко ухудшилась ситуация с паводками. Из-за резкого подъема воды в реке Ия, по состоянию на 20 часов подтопило уже 878 частных дома, в которых живет 1171 человек. Вода при этом поднялась уже до 1037 см, при критическом в 700 см.
Сейчас в Тулуне проходит эвакуация населения. Их перевозят в пункты временного размещения в здании школы №1, в детский садик и в детскую спортивную школу.
- В пунктах находятся 76 человек, в том числе эвакуированы воспитанники детского дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подробности гибели двух человек при наводнении в Иркутской области: людей унесло течением после опрокидывания лодки (Подробности)
Потоп в Нижнеудинске: в городе обвалился мост (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU