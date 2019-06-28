2019-06-28T15:31:51+03:00
Происшествия

Эвакуация в Тулуне: в городе подтоплен 31 дом

Эвакуация в Тулуне началась днем 28 июня [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Потоп в Тулуне: жителей срочно эвакуируют. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиПотоп в Тулуне: жителей срочно эвакуируют. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Большая вода от Нижнеудинска добралась и до Тулуна. Из-за резкого поднятия уровня воды в реке Ия до отметки в 946 см (при критической в 700 см) город оказался затоплен. Началась эвакуация в Тулуне. В безопасное место отправляют жителей улиц Литейная, Больничная, Юбилейная, 19-го Партсъезда, Медицинская, Песочная, Озерная, Заозерная, Коммунальная, Фрунзе, Пролетарская, 1-ая Азейская, 2-ая Азейская, Рабочий городок, Гуртьева, Лесозаводская, Сибстроя. Список огромный.

- На данный момент подтоплен 31 жилой дом, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Угроза дальнейшего подъема уровня воды сохраняется, в зону подтопления попадет 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек, из них 35 детей. Во всех населенных пунктах дежурят спасатели. Идет непрерывное наблюдение уровней воды на 23 гидрологических постах.

Потоп в Тулуне.Видео: Николай ТЕКАЛОВ

Движение общественного транспорта в Тулуне уже приостановлено. Автобусы ездят по левобережной части города от вокзала до ТЦ "Вавилон". На правобережной части города: от микрорайона Угольщиков до стадиона "Химик". Что касается пунктов ременного размещения, то они уже открыты. Переждать стихию горожанам предлагают можно в двух школах.

К слову, корреспондент КП -Иркутск, который выехал в зону затопления, сейчас как раз находится в Тулуне. По его словам, местные жители еще в маршрутке начали задаваться вопросом: «Как теперь добираться домой?».

- Документы мы все забрали, ведь нас предупредили об эвакуации в Тулуне заранее, но мы очень переживаем за свое жилище, - говорит жительница Тулуна Екатерина. - Подтоплено уже несколько районов.

Движение по трассе "Сибирь" закрыто. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Движение по трассе "Сибирь" закрыто. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Важная информация для автомобилистов, которые планируют проезжать через Тулун по трассе Р-255 «Сибирь». 28 июня, с 18.00 на этом участке перекрыто движение из-за угрозы выхода воды на проезжую часть реки Ия. На улицах самого Тулуна дежурят 100% личного состава ГИБДД.

Также жителей Тулуна предупреждают об отключении воды в домах с 23.00, 28 июня до 06.00 29 июня. По сообщению городских властей, при среднесуточном потреблении жителями города воды ее запаса должно хватить на 12 часов.

Что касается ситуации с паводками во всем регионе, то по состоянию на 18 часов местного времени в 27 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов подтоплены 2757 жилых домов, с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей. Также вода добралась до 13 мостов и 16 участков автомобильных дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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