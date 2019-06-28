2019-06-28T14:28:48+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в Тулуне

Движение закрыли из-за крайне сложной паводковой ситуации
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в трех направлениях. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиНаводнение в Иркутской области: федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в трех направлениях. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Внимание, автомобилисты Иркутской области! Из-за крайне сложной паводковой ситуации, в Тулуне, на участке федеральной трассы «Сибирь», 28 июня, с 18.00 перекрыли движение по дороге, которая соединяет Иркутск и Тайшет, а также Иркутск и Братск. Причина: угроза выхода воды на проезжую часть реки Ия.На улицах самого Тулуна сейчас дежурят 100% личного состава ГИБДД.

- На помощь коллегам, из Иркутска прибыли экипажи спецроты ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские еще раз рекомендуют автомобилистам отложить поездки в этот район из-за отсутствия альтернативных путей проезда.

Напомним, утром, 28 июня уже перекрывали участок трассы в Нижнеудинском районе. Это было связано с подъемом воды в р. Уда и пр. Застрянка.

Тем временем, борьба с наводнениями в Приангарье продолжается. Из-за сильных дождей вода пришла в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Подтопленными оказались уже более 2 тысяч жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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