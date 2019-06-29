Министр МЧС России Евгений Зиничев взял под личный контроль ситуацию с наводнением в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-29T11:53:48+03:00

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Ситуацию с паводками в Иркутской области, из-за которых под водой оказались несколько районов региона, под личный контроль взял министр МЧС России Евгений Зиничев. 29 июня он вместе с полпредом Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко совершил облет территорий Тайшетского и Нижнеудинского районов, которые пострадали от паводка.

- В первую очередь всем пострадавшим будут выплачены деньги из регионального бюджета, - отметил Евгений Зиничев. – Ущерб будет оценен после спада воды. Жители, понесшие значительные потери, получат субсидии из федерального бюджета. Людям, потерявшим дома, предоставят жилье. Ни один человек не останется без помощи.

На выездном совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Тулуне, руководству районов дали поручение пресекать все попытки увеличения цен на продукты питания и бутилированную воду. Также в кратчайшие сроки должны быть подготовлены списки пострадавших от паводка для выплаты им денежной компенсации. Как отметил заместитель губернатора, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, вода начинает уходить, но теперь нужно готовить расчеты людей и техники для расчистки и обработки территорий, а также восстановления инфраструктуры.

- Можно поработать с волонтерами в этом направлении, - отметил Руслан Болотов. - Площадь затопления большая и будет ещё больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU