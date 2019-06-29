2019-06-29T10:53:25+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне спасли парня, которого унесло течением на мосту

Он шел по нему, когда неожиданно стихия накрыла сооружение [фото, видео]
Яна ЛИСИНА
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Спасатели вытащили из воды парня.Спасатели вытащили из воды парня.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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- Он поплыл…, - так ответил на телефонный звонок Николаю Гончарову его коллега Евгений Невзоров. Оба спасателя. Буквально пару часов назад Николай и еще одни его коллега – инспектор ГИМС Василий Шлаевский вытащили из воды тонущего студента.

Оказалось, 19-летний парень с приятелем решили перейти мост, который расположен на въезде в Тулун. Мост бетонный, но стихия беспощадна. Один из друзей успел перебежать, другой – нет. Течением его снесло в реку.

- Он зацепился за мост и громко закричал, - рассказывает Евгений. – Наши ребята на лодке были примерно в 500 метрах. Услышали и бросились ему на помощь. Успели, подхватили его.

- Парень сам в шоковом состоянии, потрясывает, - добавляет спасатель. – Сейчас на мосту закрыто движение. Пролегает он через федеральную трассу.

В Тулуне прорвало дамбу. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В Тулуне прорвало дамбу.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Это, вероятно, не единственная история спасения. Масштаб трагедии большой. Затоплена почти треть города Тулуна, а сколько еще деревень и сел! В Нижнеудинске вода чуть ушла, но все же не все еще могут вернуться домой. Да и куда возвращаться?! Многие лишились всего. Пострадали тысячи человек. Сейчас требуется помощь – вода, одежда, продукты.

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В Тулуне спасли парня, которого унесло течением на мосту.ГУ МЧС по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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