2019-06-29T09:58:43+03:00
Общество

Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня

Об этом сообщили во время КЧС, на котором обсуждали борьбу с паводком в Иркутской области
Наталья ЛЫТКИНААндрей СИНЬКОВ
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Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня.Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Молния: только что на заседании КЧС, которое в данное время проходит в Главном управлении МЧС России по Иркутской области, сообщили – выплаты жителям районов, пострадавшим от паводка, начнутся сегодня. Напомним, в зоне бедствия находятся четыре района – Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский.

- Списки людей должны быть составлены до конца сегодняшнего дня, 29 июня, - дал поручение председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. – Выплаты тоже нужно начать прямо сегодня.

-Конечно, это выплаты, которые будут проведены за счет средств федерального бюджета, -заявил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. - Потом, после того, как вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная потеря имущества, где частичная. Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба – 50 или 100 тысяч рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется.

Кроме того, председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов также озвучил и другую важную информацию. Службе потребительского рынка Иркутской области он дал поручение жестко контролировать цены на продукты и питьевую воду в районах, пострадавших от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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