Наводнение в Иркутской области: как людей, которые потеряли все, размещают в школах

- Вот еще минут 20 назад я стоял на этом месте, и воды не было, а сейчас здесь ее по колено, - говорит наш корреспондент, который сейчас находится в Тулуне – городе, треть которого буквально ушла под воду. Напомним, в Иркутской области из-за наводнения подтоплены или вовсе стерты с лица земли несколько тысяч домов. Самая сложная ситуация складывается в Тулуне, где, по последней информации, в пунктах временного размещения находятся 1023 человека. Уровень воды в реке Ия составляет 1377 см. Отмечают специалисты небольшое падение, но всего на 6 см. Прогноз синоптиков все же неблагоприятный. В горах Восточного Саяна, откуда и берут начало многие из разбушевавшихся речек, снова пройдут дожди…

Паводки в Иркутской области: в пункте временного размещения.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Нуждаются больше всего пострадавшие в питьевой воде. Ее не хватает. Приехжают водовозки, но тут же цистерна опустошается. Очереди большие. Водопроводы по всему городу отключены. «С крана» ее брать опасно, можно получить отравление. К тому же во многих районах 41-тысячного города, по-прежнему, отключено электричество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717425" frameborder="0"></iframe> Как выглядит пункт временного размещения в Тулуне.Николай ТЕКАЛОВ

- Я приплыла на лодке, чтобы набрать воды, - говорит в очереди жительница Тулуна Елена…

Помогают волонтеры.

Потоп в Тулуне: одежду и теплые вещи отправляют из всех уголков Иркутской области.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

- Я просто доброволец, вызвался на помощь, потому что мне больно смотреть на то, как людей спасатели снимают с крыш, - делится Иван Лапченко. – Это словами не передать.

Самый крупный пункт для пострадавших разместился в местно спортивно-юношеской школе.

Наводнение в Тулуне: разгрузка очередной партии гуманитарной помощи для пострадавших.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

- Здесь есть столовая, где людей покормили – хлеб, вода, каша, - передает корреспондент «КП» - Иркутск Николай Текалов. – Сюда привозят и гуманитарную помощь – питьевую воду, одежду. Люди спят на полу в нескольких спортзалах и одном кабинете. Чего не хватает? Воды, одеял и подушек.

Паводки в Иркутской области: обувь тоже отправляют в виде гуманитарной помощи.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Многие сетуют на то, что стихия прибыла настолько стремительно, что они не успели взять вещи, документы. Да, предупреждали об эвакуации, но никто не ожидал такого серьезного поворота. Тулун и раньше страдал от паводков, но чтобы в таком масштабе – старожилы не припомнят. Причина – прорвало дамбу, которую здесь сделали на реке Ия в далеком 1984 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717427" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: люди стоят в очереди за водой.Николай ТЕКАЛОВ

А пока в школу, где сейчас находятся люди, – опустошенные, шокированные, продолжают поступать пострадавшие, кто потерял все. Их регистрируют, дают обед и спальное место.

Потоп в Тулуне: консервы - спасительная еда. Требуется именно то, что долго не портится и хорошо хранится.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717423" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: стихия продолжает бушевать.Николай ТЕКАЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717422" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: вода прибывает.Николай ТЕКАЛОВ