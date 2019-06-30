Наводнение в Иркутской области: на пункт сбора гуманитарной помощи требуется помощь волонтеров

Сильнейшее наводнение, накрывшее Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский районы, оставила без крыши над головой тысячи людей. Многие смотрели, как их дома в прямом смысле слова уплывают. Вытаскивать успели, в лучшем случае, только документы. Оставшись без дома, без вещей, без всего, сибиряки нуждаются в помощи. В Иркутске открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи.

Сейчас на точку по приему продуктов, воды, вещей, которая располагается по адресу: Российская, 20, срочно нужна помощь волонтеров. Удалось собрать достаточно гуманитарной помощи, теперь необходимо все это рассортировать, погрузить в машину, а затем из машины в поезд. Ориентировочно состав отходит в 16 часов, так что помощь добровольцев необходима как можно скорее.

Кроме того, теплую одежду, медикаменты, продукты, воду можно приносить в молодежный центр по улице Марата, д.31.

Нужно помогать в сортировке и погрузке воды, продуктов, вещей для пострадавших от паводка районов. Фото: официальный аккаунт Сергея Сокола в Facebook/

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