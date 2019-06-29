Последствия наводнения в Иркутской области: под водой оказались около 4 тысяч домов

Затяжные ливневые дожди вызвали наводнение в Иркутской области. Стихия за три последних днях захватила территорию в несколько сотен километров. Пострадали четыре района. Первым приняла на себя удар горная Тофалария. Потом затопило Нижнеудинск. Следом большая вода пошла на запад — к Тайшету, и на восток — Тулуну, задев и территорию Чунского района...

Погибли 3 человека. В больницы попали 97. Под водой оказались 4 тысячи домов в 31 населенном пункте. Крыши над головой, имущества и приусадебных участков лишились около 10 тысяч человек.Повреждены 13 автомобильных мостов, перекрыта в районе Тулуна федеральная трасса Иркутск-Красноярск, подтоплены еще 17 автодорог рангом поменьше.

Сухая статистика МЧС из зоны бедствия — как фронтовая сводка Совинформбюро в 1941. А за всем эти — судьбы людские...

Так выглядит город

С жильем помогут

Стоят люди на берегу и смотрят вдаль. Сотни людей на берегу маленькой речки Ии в Тулуне именно так провели день 29 июня. В этот день обрушилась их жизнь. Под воду ночью ушли дома. Жителей снимали с крыш спасатели на лодках. А утром эти дома проплывали мимо своих бывших владельцев, чтобы ниже по течению ставшей вдруг грозной реки превратиться в груду бревен...

В соседнем Нижнеудинске к этому времени уже выдохнули — вода уходит! Жители понемногу начали возвращаться в уцелевшие дома, и плача подсчитывать убытки. Но они живы. И это главное. Власти уже пообещали помочь людям справиться с бедой.

-Выплаты пострадавшим будут проведены за счет средств федерального бюджета, - заявил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. -После того, как вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная

потеря имущества, где частичная. Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба – 50 или 100 тысяч рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется.

Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. На эти цели правительство выделило 662 млн. рублей. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уточнил, что людям утратившим жилье, будет предложено несколько вариантов по решению проблемы.

- Мы должны будем построить дома для тех людей, которые окончательно потеряли жилье,уточнил он. - Им будет предложено несколько вариантов, такой опыт у нас уже есть. Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах, - сказал Сергей Левченко.

И это решение, пожалуй, самое главное из тех, что ждали жители пострадавших районов. Остальное — потом.

Хотя, например, уже принято решение о том, что жителей Тулуна, пострадавших от большой воды, примут два санатория в Братске. А ребятишек, переживших наводнение, отправят бесплатно в детские лагеря. Они пережили большой стресс. Да и на территории затопления возможно распространение инфекционных заболеваний. Детей, пожилых и больных будут оберегать от этого особенно. Более 1, 5 тысяч человек готовы разместить в общежитиях в Ангарска, Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Саянска и Черемхово. Всем же, кто остается в зоне бедствия, будут ежедневно привозить питьевую воду в бутылках. Бесплатно. Иначе никак нельзя. На всякий случай медики готовят запас вакцины от гепатита А, дизентерии, бактериофаги.

Тем временем спасатели вывезли на безопасную территорию больше тысячи человек. В пострадавшие поселки продукты и предметы первой необходимости доставляют вертолетами.

Смытые наводнением дома прибило к мосту.

А большая вода продолжает наступать

Увы, сказать, что наводнение в Иркутской области отступило, пока нельзя. По прогнозам синоптиков, впереди — очередные дожди в горах Восточного Саяна. А, значит, новые дождевые потоки. Стихия идет дальше на восток. Спасатели фиксируют резкий подъем воды в реках Чуна и Ока. В Чунском районе уже подтоплено 6 поселков, а в местную школу, пункт временного размещения, эвакуированы первые 20 человек. Всего же здесь, как предполагают, окажется около 300. В городе Зима, где выходит из берегов река Ока, готовы временно разместить 800 человек. И сюда уже поступают первые постояльцы из поселков.

Уже в ближайшие сутки, 30 июня, ожидается подтопление двух поселков, в которых живут около тысячи человек. Без крыши над головой, как уже очевидно, останутся более 500 из них. МЧС направит в зону бедствия более 30 тонн гуманитарной помощи. Это и дамбы для защиты от паводка, и палатки, и лодки, и одеяла. Словом, то, без чего не выжить.

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