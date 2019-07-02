Наводнение в Иркутской области: из 17 пропавших без вести человек, 4 нашлись живыми

В затопленных от наводнения районах Иркутской области поздним, вечером, 2 июля изменилось количество пропавших без вести людей. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, из 17 исчезнувших местных жителей, 4 человека нашлись живыми. Что касается погибших, то количество жертв крупнейшего паводка наоборот увеличилось и составляет уже 18 человек. Возможно, вскоре эта цифра еще увеличится. Поиски людей продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717929" frameborder="0"></iframe> Проведение аварийно-восстановительных работ в Иркутской области.

Как выглядят сегодня поселки и деревеньки, которые попали в эпицентр стихии? Это сложно описать словами. Некогда хорошие усадьбы по щепкам разнесло за десятки километров от тех мест, где они стояли. Идешь по дороге, которую только-только обнажила ушедшая большая вода, и на ней – обломки чьей-то крыши, кухонная утварь, детская кукла… А если представить, что таких домов, которые разрушены полностью, – десятки, сотни? А смогли устоять, но внутри там ничего «живого» не осталось – тысячи?

Затопленный Тулун. Фото: ГУ МЧС России.

- Дом мамы унесло водой, а дом брата устоял, - рассказывает иркутянка Елена Смирнова. – Недавно вода чуть-чуть отступила, и он побывал там. Все перевернуто волной, все разбито. Холодильник, телевизор… От мебели ничего не осталось.

И таких рассказов не один, сотни. Ил, песок, завалы, - это то, что осталось в лучшем случае. У других вообще ничего кроме воспоминаний, а как было «до». Люди хватаются за головы: как это все восстанавливать? Наживали ведь добро годами.

Вода, тем временем, уходит. По данным на вечер 2 июля, уровень в Ие составил 874 см, что все еще выше критической отметки в 700 см. Однако это уже позволило спасателям освободить из водного заточения около 500 домов, в которых искали погибших людей… А эта цифра, увы, растет… Паводок по последним данным унес жизни 18 человек, 13 считаются без вести пропавшими, четверых буквально вчера нашли живыми! В больницах остается 201 пострадавший, диагноз у большинства - переохлаждение. Всего же за медицинской помощью обратились 1303 человека.

Понятно, что такой огромный масштаб восстановления только сотрудникам аварийно-спасательных формирований не под силу. Им помогают молодежные отряды, добровольцы, военные. Например, целый десант подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа высадился в Тулуне. Военные привезли с собой водовозки, топливозаправщики, КАМАЗы и очень ценный мобильный хлебзавод и уже приступили к выпечке хлеба – такого нужного сейчас людям. В день пекут не менее двух тонн и бесплатно раздают населению.

- Пострадавшим радали 7 тонн продовольствия, 1600 булок хлеба и 4,5 тонны воды, - приводят данные в региональном МЧС.

Фото: ГУ МЧС России.

Цифры красноречиво говорят о масштабе бедствия. Продолжим. Дорожники, чтобы открыть движение по федеральной трассе отсыпали 5 тыс. кубометров скальных пород, коммунальщики вывезли 387 куб. метров мусора, электрики восстановили линии электропередач и столбы в 18 населенных пунктах. И всем этим заняты в общей сложности не менее полутора тысяч человек. Специалисты перебросили со всей области. Также вчера утром в Тулун прибыла бригада врачей из Москвы и Красноярска - 30 специалистов разного профиля. С собой у них большой запас вакцин.

В четырех районах региона − Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском – подтопленными остаются более четырех тысяч жилых домов. По приблизительным оценкам МЧС, без крова остались более 10 тысяч человек.

- Пятые сутки здесь, почти не спим, - признается один из волонтеров Алексей Степоненко. – Разгружаем грузы и отвозим еду и питье в микрорайоны Угольщиков и ЛДК. Не стоит забывать, что и в пятиэтажках, на верхних этажах, тоже осталось много людей. Без еды и воды, без электричества. Вот им и возим…

Свою помощь пострадавшим предлагают жители всего региона.

- У нас есть квартира, небольшой дом и дача, - говорит братчанка Татьяна Пашукова. – Готовы потесниться. Поможем, чем можем. Приезжайте!

Татьяна, кстати, не одинока. В соцсетях предложения совершенно бесплатно разместить пострадавших оставляют многие. В том числе и жители самого Тулуна.

В центрах временного размещения же остается сейчас около 700 человек. Остальных приютили, разместили у себя родственники, друзья.

Но этого мало. Всем этим людям нужна поддержка. Конкретная. Адресная. «Комсомольская правда» выясняла, на что они могут рассчитывать.

Фото: ГУ МЧС России.

КОНКРЕТНО

Какие выплаты полагаются пострадавшим

Распоряжение об оказании финансовой помощи подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. На выплаты из резервного фонда правительства страны выделено 662 миллиона рублей. Выплатят:

• Пособие заболевшим из-за паводка: легкий вред здоровью – по 200 тысяч рублей, тяжкий вред или вред средней тяжести – 400 тысяч рублей;

• Тем, кто постоянно живет и прописан в домах и квартирах, пострадавших от паводка - 10 тысяч рублей на человека;

• Компенсация за частичную утрату имущества − 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч рублей.

Первую материальную помощь – по 10 тысяч рублей наличными – уже получили 4393 пострадавших от паводка в Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском районах. Выплаты продолжаются.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Где готовы принять детей на летний отдых

Около 500 детей ждут в лучших здравницах страны. Отдых, лечение, психологическую реабилитацию и образовательную программу им готовы обеспечить в "Океане" в Приморье, «Артеке» в Крыму, «Орленке» в Краснодарском крае. Конечно, на юг все не попадут. Но в зоне бедствия точно не останутся. Так, 360 детей могут поехать на Алтай, 140 школьников – укрепить здоровье в здравницах Кузбасса, 160 человек ждет Бурятия, а 100 могут съездить в далекую Тулу. Им оплатят и проезд, и проживание, и лечение. Такжеготовы предоставить места и в детских оздоровительных лагерях Новосибирской области. Далекая Тула ждет 100 сибиряков. Кроме того, бесплатно принять ребят готовы три санатория в Иркутской области: «Братское взморье» и «Юбилейный» в Братске (по 100 человек), а также санаторий «Усть-Кут» (150 человек). Пострадавшие могут обратиться в пункты временного размещения, чтобы написать заявления на размещение детей.

ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

Психолог-консультант Ольга Жукова

Как помочь людям пережить беду

− Человек, потерявший дом, испытывает сильнейший стресс, ведь его прежней жизни больше нет, − комментирует психолог-консультант Ольга Жукова. – Реакция бывает разной. Многие впадают в ступор: ни эмоций, ни движений. Это такая психологическая защита. Очень важно «встряхнуть» пострадавшего, вывести из этого состояния.

Помочь человеку психологически могут не только профессионалы, но и родные, знакомые. Итак, как это сделать?

• Сжать пальцы человека в кулак, и осторожно отогнуть большой палец. Так человек почувствует связь с реальностью.

• Затем спрашивать человека, кто он, где находится, где его дом. Именно после вопроса про дом пострадавший осознает потерю, к нему возвращаются эмоции. Не стоит избегать этой темы: важно, чтобы человек выговорился, выплакал свою беду.

• Нужно активно слушать человека и соглашаться, что ситуация, действительно, сложная. Пострадавший в полной мере выразит свои эмоции, проживет горе, и только после этого наступит облегчение.

• Дальше нужно говорить: «Да, действительно, дома больше нет, но ведь жизнь продолжается! Все наладится». Нужно показывать, что мир вокруг существует, что рядом – люди, готовые помочь.

• Первый месяц нельзя оставлять пострадавшего одного. Может быть и такое, что человек переживет эмоции, а осознает потерю только спустя пару недель, и тогда впадает в депрессию. Родным и психологам нужно выслушивать пережившего наводнение, сострадать, обеспечивать спокойствие и отдых.