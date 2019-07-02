Последние новости о наводнении в Иркутской области: число погибших выросло до 18 человек

Очередные грустные новости из Иркутской области. Число жертв крупнейшего за последние 30 лет наводнения, которое обрушилось на шесть районов Приангарья, выросло до 18 человек. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Об этом на своей страничке в инстаграме сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ссылаясь на начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова. Еще 17 местных жителей считаются пропавшими без вести.

Вид на Тулун. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за помощью к врачам обратилось 1303 человека. С диагнозом переохлаждение госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок. Самая сложная ситуация по-прежнему в Тулуне. Там под водой остаются 143 улицы протяженностью 62,7 километров. Затоплено 7 садоводств и 3 АЗС, также стихия повредила 2 автомобильных моста. Вода тем временем, медленно, но верно продолжает уходить. По данным на 18:00 часов, он составил 874 см при критической отметке в 700 см. Важная информация для автомобилистов. Днем, 2 июля полностью открыли движение по трассе Р-255 «Сибирь» Иркутск-Красноярск. Застрявшие грузовики, наконец, смогли выехать по своему маршруту.

Трасса Иркутск-Красноярск снова открыта!

Ну а все неравнодушные жители Приангарья всем миром продолжают помогать землякам, которые пострадали от паводка. С 28 июня сибиряки собрали людям, оставшимся из-за паводка без всего, более 3 миллионов рублей. Все эти деньги направят на приобретение постельного белья, матрасов, подушек, одеял.

- Объем гуманитарной помощи, поступающей в зону паводка в нашем регионе, уже покрывает запросы, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - Запаса муки и продуктов теперь хватит на 20 суток. Также в пострадавшие районы доставляют собранные жителями одежду и различные вещи. Пострадавшие сейчас проживают в пунктах временного размещения, либо у знакомых и родственников, поэтому им негде хранить принимаемые вещи.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас власти рассматривают вариант создания централизованных пунктов накопления помощи в каждом пострадавшем районном центре, чтобы люди смогли обратиться туда, когда их дома восстановят.

А теперь о ситуации с наводнениями в Иркутской области на данный момент. По состоянию на вечер, 2 июля, вода медленно уходит из затопленных территорий. Подтопленными остаются 42 населенных пункта в трех районов Приангарья. В Тулунском районе под водой 23 населенных пункта, в Чунском – 14, в Тайшетском – 5. В общей сложности подтоплено 4130 жилых дома. Без крыши над головой пока остаются 9300 человек, в том числе 2200 детей. Также вода еще не ушла из 8 школ, детских садов и больниц.

Зато, в 36 селах и поселках уже появилось электричество. Подача электрической энергии восстановлена для 19,5 тыс. человек. Сейчас без света остается только 24 населенных пункта. Там, где это возможно электричество обещают подключить за 72 часа.

Карта затопленных районов Иркутской области. В Тулунском районе под водой 23 населенных пункта, в Чунском - 14, в Тайшетском -5.

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