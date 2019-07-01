Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии

Сильнейшие паводки в Иркутской области пошли на спад. Но последствия разгула стихии, очевидно, будут «аукаться» еще долго. Одна из острых тем – эпидемическая ситуация в подтопленных районах – Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском, Зиминском. Во время наводнения погибли сотни сельскохозяйственных животных, ведь на этой территории много ферм.

− Вода поднималась очень быстро, люди просто не успевали отвязать или выпустить скот, − рассказывает известный иркутский фермер Сергей Перевозников, который держит связь с фермерами в Нижнеудинске и Тулуне. – Картина была страшная: коровы плыли по воде…

Опасность заключается в том, что погибшие животные могут стать разносчиками опасных инфекций.

− Определенная угроза, безусловно, существует, так как наводнение затронуло территории, где находятся природные очаги некоторых инфекционных заболеваний, − комментирует директор противочумного института Сергей Балахонов.

Всего в Иркутской области затоплено 15 скотомогильников.

− Среди них нет скотомогильников сибирской язвы, это, в общем-то, снижает определенные риски,− заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным в Братске.

В региональном минздраве успокаивают: санитарно-эпидемиологическая обстановка у нас стабильная. Не зарегистрировано ни одного случая инфекционных заболеваний в связи с паводками. Все под контролем.

В Иркутскую область доставили вакцины от инфекционных заболеваний. Фото: пресс-служба минздрава региона.

Как защититься от заражения инфекциями в зоне бедствия

Однако строгая профилактика в пострадавших районах Приангарья крайне необходима. Накануне в район бедствия отправились врачи-эпидемиологи, инфекционисты, взяв с собой необходимые препараты. Подключились и специалисты противочумного института Иркутска.

Уже привито более 600 человек против гепатита А и 250 − против брюшного тифа. Такие данные на совещании с Президентом приводила Анна Попова. В первую очередь, прививки ставят тем пострадавшим от паводка, кто находится в пунктах временного размещения или обращается в больницы. Запасы препаратов в регионе пополняются.

− Бортом МЧС из резерва Министерства здравоохранения РФ доставлено 700 ампул вакцины против гепатита А, 700 ампул − от брюшного тифа, 2,1 тысячи – от дизентерии и 1,4 тысячи флаконов бактериофага, - сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области. − В ближайшее время поступит 3 тысячи доз бактериофага и 13 тысяч доз вакцины от гепатита А. Кроме того, Сергей Левченко обратился к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой бесплатно выделить из госрезерва еще 11 тысяч доз вакцины против гепатита А, 400 доз − против дизентерии, а также 13 тысяч ампул − против брюшного тифа.

О лептоспирозе (проказе)

Ситуация осложняется тем, что в поселке Шумский Нижнеудинского района находится природный очаг лептоспироза (проказы). Последний раз там заболевали 12 человек в 1994 году. Поскольку вакцины против этой инфекции не существует, очень важно предупредить ситуацию.

− Вместе с водой и грызунами инфекция может распространяться, поэтому тут будет работать противочумный институт после того, как вода уйдет, − заявила Анна Попова.

Очистка территорий, которые топило во время паводка – очень важный этап. Как только ситуация стабилизируется, подворья, колодцы, выгребные ямы и другие поверхности начнут очищать специальными дезинфицирующими средствами. Тела погибших животных – обязательно утилизировать. Территорию в поселке Шумский обработают особенно тщательно.

В Нижнеудинске и Тулуне работают эпидемиологи и инфекционистыФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Угрожают ли заболевания жителям Иркутска и других городов Приангарья?

− Вероятность выноса инфекции за пределы зоны наводнения− минимальная, − говорит директор противочумного института Сергей Балахонов.

Но инфекции могли попасть в реки. Итак, смотрим по карте. Воды Бирюсы и Уды вливаются в Ангару, затем в Енисей – то есть попадают на территорию Красноярского края. А реки Ия и Уда впадают в Братское водохранилище. Жители Братска уже заметили и написали в соцсетях, что уровень воды в ГЭС после паводков повысился на несколько сантиметров. Но паниковать не стоит: по словам Сергея Балахонова, грязная вода значительно разбавляется в других водоемах. Это снижает риски.

Что делать, чтобы точно не заболеть

Об осторожности все равно забывать нельзя. Поскольку основная опасность исходит от воды, жителям пострадавших от паводков районов Приангарья ни в коем случае нельзя пить сырую воду, даже набранную в специальных водоколонках. Ситуация облегчается тем, что в зону паводков привозят гуманитарную помощь − в том числе, чистую питьевую воду. А чтобы окончательно избежать рисков, качество воды и продуктов в районах, где был потоп, контролируют специалисты Роспотребнадзора.

− Жителям подтопленных районов нужно соблюдать меры предосторожности: не убирать найденных на участках мертвых грызунов или других животных голыми руками − только в перчатках или лопатой, затем с максимальной осторожностью сжигать их или глубоко закапывать, − говорит Сергей Балахонов. – Большинство грызунов, которые могли быть заражены инфекциями, погибли в поймах рек во время наводнения.

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Надо ли вывозить животных с подтопленных территорий?

И еще один вопрос, который волнует жителей Иркутской области – не опасно ли вывозить домашних животных из зоны затопления. Так, на выходных кинологи и волонтеры вывезли в иркутский питомник К-9 около 60 собак и кошек.

− Если это животные домашние, привитые, то их потом можно забирать домой, − комментирует директор противочумного института Сергей Балахонов. – А вот те, кого привезли прямо с улицы, могут представлять определенную опасность.

Собак и кошек, спасенных из зоны паводков,ветеринары осмотрят в любом случае. Так что переживать не стоит.

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