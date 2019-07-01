2019-07-01T11:06:21+03:00
Происшествия

Мост через реку Ия в Тулуне: видео как плывущие дома врезаются в опоры и разваливаются на части

Очевидцы сняли на видео, как дома врезаются в опоры моста через реку Ия в Тулуне [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мост через реку Ия в Тулуне: плывущие дома врезаются в опоры и разваливаются на частиМост через реку Ия в Тулуне: плывущие дома врезаются в опоры и разваливаются на части
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Кадры полуразвалившихся домов, которые унесло водой в затопленном от наводнения Тулуне и прибило к мосту через реку Ия, стали одними из самых страшных, показывающих масштаб стихии, обрушившейся на Иркутскую область. У «Комсомольской правды» в Иркутске появилось новое видео того, как дома, а также бани и кладовки только начало приносить течением к мосту через реку Ия. Их с берега сняли случайные очевидцы. Сразу скажем, эти кадры больше напоминают съемки фильма-катастрофы.

Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

На видео видно, как двухэтажные домики один за одним стремительно подносит течением к бетонным опорам моста, которые при столкновении, с громким скрежетом срезают крыши домов как ножом. От ударов световые опоры, установленные на мосту, начинают шататься. Несмотря на это отчаянные зеваки продолжают стоять у самого ограждения и наблюдать за происходящим. Через несколько часов, когда плывущих строений стало слишком много, они все собрались в одном месте. А на утро, местным жителям, проходящих по мосту, вид открывался уже не на речку, а на целую свалку из полуразрушенных домов.

На утро у моста образовалась свалка из разрушенных домов.

На утро у моста образовалась свалка из разрушенных домов.

По данным на 1 июля, в Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов в 55 населенных пунктах. Самая напряженная обстановка как раз в Тулуне, но вода в реке Ия постепенно спадает. По данным на 14.00, 1 июля, он составляет 1091 сантиметр.

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Наводнение в Иркутской области: в Тулуне к мосту прибило смытые наводнением дома.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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