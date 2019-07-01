Наводнение в Иркутской области: электричество восстановили в 19 населенных пунктах

Восстановительные работы начались в тех районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, где большая вода начинает постепенно уходить. В первую очередь решается вопрос с подачей электричества, которое отключалось на самый пик паводков. За прошедшие сутки уже восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах.

- Электричество подано для почти 14 тысяч человек, - рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. - Поставлено под напряжение 103 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии по-прежнему остается 41 населенный пункт, где проживает около 15 тысяч человек. Еще нужно подключить до 200 трансформаторных подстанций. На ремонтно-восстановительные работы уйдет от одного до четырех дней. Но все зависит от снижения уровня воды ниже критических отметок.

Так выглядит затопленный Тулун.

Появилось электричество для 2 тысяч человек и на правой стороне Тулуна. По левому берегу, который пострадал от наводнения больше всего, более двадцати многоэтажных домов пока обесточены. По словам мэра города Юрия Карих, трудности возникают из-за того, что подстанциям, которые также оказались затоплены, сейчас просушиваются. Также в Тулуне начались работы по наведению порядка. Уровень воды в реке Ия тем временем, снизился еще на 18 см. По состоянию на 12:00 часов 1 июль, уровень составляет 1058 см.

По последним данным, в Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов в 55 населенных пунктах

По последним данным, в Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов в 55 населенных пунктах. Во время паводков погибли пять человек, 153 сибиряка лежат в больницах. К слову, жители затопленных районов Иркутской области, начали получать единовременные выплаты. Все, чье жилье попало в зону ЧС получат по 10 тысяч рублей. Списки подают главы местных администраций в региональное министерство соцразвития. По данным правительства Иркутской области выплаты получат 24 тысячи жителей Тулунского, Тайшетского и Нижнеудинского районов.

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