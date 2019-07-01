СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-01T06:31:29+03:00

Три пункта сбора гуманитарной помощи открыты в пострадавшем от наводнения Тулуне. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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В затопленном от наводнения Тулуне работают три пункта сбора гуманитарной помощи. Пункты открыты в детском салу «Антошка», местной ДЮСШ и в школе №25 в микрорайоне Угольщиков. Там принимают продукты, питьевую воду, одежду и предметы первой необходимости.

- В пунктах сбора сортируют доставленный груз, после чего он распределяется по пострадавшим населенным пунктам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В те места, куда невозможно доехать транспортом, собранная помощь доставляется моторными лодками и авиацией.

Кроме того, по Тулуну курсируют водовозки с питьевой водой. Одна из них постоянно находится на улице Ленина на площади возле здания администрации. 1 июля также началось восстановление водозаборов для центрального водоснабжения. Ну а чтобы, в городе не было дефицита хлеба, в Тулун привезли мобильную хлебопекарню.

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ИСТОЧНИК KP.RU