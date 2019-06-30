Около трех тысяч пострадавших в наводнении в Иркутской области обратились за материальной помощью

Вода в Тулуне спала за сутки почти на полтора метра, но уровень все равно считается критическим. Остаются подтопленными сотни домов не только в городе, но и в районе. И даже в соседних – Нижнеудинском и Тайшетском. Отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса.

В пунктах временного размещения находятся 1317 человек. Это те, чьи дома разрушены. Многим из них возвращаться теперь некуда. Люди в одночасье потеряли все, что строили много лет, обживали. Они лишились мебели, бытовой техники, одежды. Всего.

- Страшно. Мы не знаем, с чего теперь начинать, - говорят вынужденные жители школы №25 в Тулуне, где разместился один из спасительных пунктов.

Уровень воды спал на 1,5 метра, но все еще остается критическим.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

- Мы потеряла все, - рассказывает Софья Иванова. – Наш дом уплыл вместе со всеми вещами. Мы живем вчетвером – я с дочкой и сестра с племяшкой. Осталась только одежда, в которой нас привезли сюда в школу. Потеряли все – и жилье, и мебель, и огород, и одежду. Ехать нам некуда. Вот, сидим ждем, что будет дальше…

Таких здесь много.

В пункте размещения пострадавших очень много людей.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

По последним данным, 1717 домов до сих пор подтоплены, в них проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок. В Тулуне открыты 26 пунктов приема продуктов, вещей и предметов первой необходимости. Первые партии гуманитарной помощи уже направлены. Сейчас формируются списки пострадавших для получения денежных выплат. Их количество достигает около 5000 человек. К консультантам обратились около 3 тысяч.

- Специалисты смотрят, кому нужно восстановить документы, оказывают экстренную психологическую помощь, - сообщили в правительстве региона. - Также принимают от населения заявления и документы на выплаты.

Кроме того, формируются списки детей, которых отправят в лагеря на оздоровление. Готовность к приему более 350 ребят уже подтвердили четыре санатория Приангарья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1384" height="778" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717516" frameborder="0"></iframe> Пострадавшие от паводка в Иркутской области в пункте временного размещения.Николай ТЕКАЛОВ

Не во всех магазинах еще можно купить хлеб.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Корреспондент «КП» работает на месте. Он передает из пункта временного размещения:

- Сегодня здесь собралось более пятисот человек, - говорит Николай. – Каждый час сюда кого-то привозят. Людям выдают документы, которые они должны заполнить, чтобы получить компенсацию. Также вертолет продолжает патрулировать затопленную область.

Раздают продукты, воду. В магазинах тоже стали появляться продукты, но хлеб не везде еще можно купить. Заметен спад воды в реке Ия. На въезде в город стоит спецтехника, которая ждет отмашку от МЧС к началу восстановительных работ. А их объем масштабный!

Напомним, ночью 30 июня на несколько часов в регион прибыл президент России Владимир Путин. Он провел совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области. Дал поручения, что выплаты пострадавшим от наводнения должны быстро дойти до адресата. Также он обратил внимание на то, что спекулянты не должны наживаться на беде людей, эпидобстановку нужно держать под контролем и еще ряд наказов. Организованы пункты сбора гуманитарной помощи, открыт счет.

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