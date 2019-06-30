2019-06-30T10:50:11+03:00
Происшествия

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

Шестьдесят собак и кошек везут в иркутский питомник К-9 [фото, видео]
Яна ЛИСИНА
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Собак спасают, снимая их с крыш.Собак спасают, снимая их с крыш.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Помощь в затопленном Тулуне требуется не только людям, но и животным. Волонтеры питомника К-9 работали в эпицентре стихии. Они вызволяли бедных кошек и собак из «водного» заточения.

- Да и не только питомцев вызволяли, но и людей, - рассказывает волонтер приюта для бездомных животных при питомнике Елена Прадчук. – Так, наш волонтер Нурик спас мужчину, который с двумя собаками оказался в ловушке. Был полностью окружен водой.

Сейчас в Иркутск везут 60 животных, из них две кошки, есть котята. Остальные – собаки. Некоторые из них опознаны хозяевами, так что они заберут их, как только наладят свой быт. В любом случае всех животных разместят в вольерах питомника, накормят, их осмотрят ветеринары. Раздавать собак в добрые руки пока не станут. Потому что потом могут обратиться хозяева, когда отойдут от шока. А вот кошек и котят готовы пристроить. Если есть желающие, то можно обратиться в питомник. Также там будут рады помощи в виде корма для животных, которые пережили стресс и сейчас нуждаются в хорошем уходе.

Животных спасают в зоне наводнения в Иркутской области. Видео: питомник К-9.

Животных спасают и сотрудники МЧС. Патрулируя затопленную территорию, снимают с возвышенностей и крыш собак и кошек, которым также необходима помощь. Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу.

Питомцев отправили в Иркутск. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Питомцев отправили в Иркутск.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Совместными усилиями с кинологами К-9 только за сутки были спасены более сотни животных, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправили в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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