Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

Помощь в затопленном Тулуне требуется не только людям, но и животным. Волонтеры питомника К-9 работали в эпицентре стихии. Они вызволяли бедных кошек и собак из «водного» заточения.

- Да и не только питомцев вызволяли, но и людей, - рассказывает волонтер приюта для бездомных животных при питомнике Елена Прадчук. – Так, наш волонтер Нурик спас мужчину, который с двумя собаками оказался в ловушке. Был полностью окружен водой.

Сейчас в Иркутск везут 60 животных, из них две кошки, есть котята. Остальные – собаки. Некоторые из них опознаны хозяевами, так что они заберут их, как только наладят свой быт. В любом случае всех животных разместят в вольерах питомника, накормят, их осмотрят ветеринары. Раздавать собак в добрые руки пока не станут. Потому что потом могут обратиться хозяева, когда отойдут от шока. А вот кошек и котят готовы пристроить. Если есть желающие, то можно обратиться в питомник. Также там будут рады помощи в виде корма для животных, которые пережили стресс и сейчас нуждаются в хорошем уходе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717504" frameborder="0"></iframe> Животных спасают в зоне наводнения в Иркутской области. Видео: питомник К-9.

Животных спасают и сотрудники МЧС. Патрулируя затопленную территорию, снимают с возвышенностей и крыш собак и кошек, которым также необходима помощь. Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу.

Питомцев отправили в Иркутск.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Совместными усилиями с кинологами К-9 только за сутки были спасены более сотни животных, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправили в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717484" frameborder="0"></iframe> Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от паводков и сильных дождей.

Наводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Тулуне продлится до завершения режима чрезвычайной ситуации

Наводнение в Иркутской области: синоптики вновь прогнозируют повышение уровня воды в реках

Под угрозой остаются Нижнеудинский, Тайшетский и Зиминский районы

На пункт сбора гуманитарной помощи требуется помощь волонтеров

В Иркутске нужно срочно помогать в сортировке и погрузке воды, продуктов, вещей для пострадавших от паводка районов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717425" frameborder="0"></iframe> Как выглядит пункт временного размещения в Тулуне.Николай ТЕКАЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717414" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: в Тулуне к мосту прибило смытые наводнением дома.Видео: соцсети