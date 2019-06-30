2019-06-30T10:47:50+03:00
Происшествия

Открыта ли дорога в Тулуне: 30 июня трасса еще залита водой

Многих автомобилистов волнует вопрос, открыта ли дорога в Тулуне
Любовь АРБАТСКАЯ
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Открыта ли дорога в Тулуне, который сильно пострадал от паводков. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"Открыта ли дорога в Тулуне, который сильно пострадал от паводков. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"
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Город, пострадавший от паводков, пока еще затоплен. Но уровень воды в реке Ия медленно снижается. Автомобилистов интересует, открыта ли дорога в Тулуне? На это отвечает дорожная служба.

- Дорога в Тулуне закрыта, так как там по-прежнему стоит вода, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Отметим, в Иркутской области в зоне затопления сейчас находится участок федеральной трассы Р-255 с 1490 по 1496 километр.

Над проезжей частью уровень воды все еще около трех метров. Однако, как сообщалось ранее, на 1496 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» уже можно перемещаться по асфальту. Дорожники начали убирать обломки жилых домов и других строений, размытых потоком воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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