2019-06-30T09:29:09+03:00
Происшествия

Ситуация с наводнением в Тулуне: вода отступает, дорожники начали расчищать улицы

Итак, ситуация с наводнением в Тулуне постепенно улучшается, дорожные службы уже начинают приводить улицы в порядок
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ситуация с наводнением в Тулуне: вода отступает, дорожники начали расчищать улицы. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".Ситуация с наводнением в Тулуне: вода отступает, дорожники начали расчищать улицы. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
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Вода постепенно отступает. Ситуация с наводнением в Тулуне еще острая, но уже есть сдвиги к лучшему. Вода в реке Ия упала почти на метр по сравнению с максимальным уровнем. По данным на утро 30 июня уровень воды в реке - 1289 сантиметров, при этом критическая отметка - 700 сантиметров. Над проезжей частью с 1490 по 1496 километр уровень воды по-прежнему очень высокий, около трех метров.

- Однако на 1496 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» появилась возможность передвигаться по асфальту, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Дорожные службы помогают коммунальщикам приводить территорию в порядок. На проезжей части, которую затопило, а это почти шесть километров, скопились обломки домов и других построек.Также около моста через реку Азейка отсыпают размывы грунтом из крупных скальных обломков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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