2019-06-30T03:43:36+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне вода идет на спад

Тем временем, пострадавшим от паводка в Иркутской области уже начали выплачивать компенсации [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Наводнение в Иркутской области: в Тулуне вода идет на спадНаводнение в Иркутской области: в Тулуне вода идет на спад
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Утро 30 июня обнадеживает. В Тулуне, потерпевшем настоящее бедствие от потопа, вода медленно, но верно идет на спад. По оперативным данным, уровень воды в реке Ия составляет 1306 сантиметров. Для сравнения, накануне днем он составлял 1383 сантиметра. То есть воды стало меньше на 77 сантиметров. Однако ситуация по-прежнему критическая.

Напомним, из-за дождевого паводка потоп накрыл Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский районы, стихия задела Чунский район. Всего около 10 тысяч человек лишились крыши над головой, четыре тысячи домов затопило, некоторые и вовсе на глазах жильцов унесло в воду. Увы, но пять человек погибли в воде.

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Ночью в Братск прилетал Президент России Владимир Путин. Он отдал распоряжения, как действовать во время и после чрезвычайной ситуации с паводками. Они уже начали исполняться. Так, пострадавшим от паводка начали выплачивать компенсации. По данным пресс-службы областного правительства, 662 миллиона выделено из федеральной казны, 318 миллионов рублей - из региональной. Уже 30 июня начали выдавать первую помощь - по 10 тысяч рублей.

- В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек, - сказал губернатор региона Сергей Левченко. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме того, уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма – около 1,5 млн рублей.

Наводнение в Тулуне: дома и теплицы плывут по улицам города.Николай ТЕКАЛОВ

Одна из первоочередных задач - восстановление жилья. Людям предложат варианты на выбор, причем необязательно именно в Нижнеудинске и Тулуне.

Сейчас на местах бедствия местным жителям подвозят воду, убирают препятствия для схода воды. Будет продолжаться подвоз гуманитарной помощи в Нижнеудинск и Тулун. Так, в Тулун доставлено две тонны воды и две - продуктов. Когда вода сойдет, на пострадавших территориях проведут санобработку.

Наводнение в Тулуне: люди стоят в очереди за водой.Николай ТЕКАЛОВ

Подъема заболевших инфекциями не зарегистрировано. В понедельник ожидается поставка лекарств из Москвы. Инсулин в области имеется в достатке.

Еще накануне начали восстановление дорог и мостов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском районах. Предварительно, ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь в Иркутскую область. Фото: ГУ МЧС России.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь в Иркутскую область. Фото: ГУ МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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