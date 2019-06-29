2019-06-29T17:09:47+03:00
Общество

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Средства на выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделяются из резервного фонда правительства
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области.Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Последствия наводнения в Иркутской области велики. В четырех районах региона - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском - подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из них просто смыло потоком воды . По приблизительным оценкам МЧС, число тех. кто остался без крова - около 10 тысяч человек.

И эта цифра - не окончательная. сейчас уровень воды в реке Ия понемногу снижается, но данные метеорологов неутешительные. Синоптики прогнозируют дожди и вода может еще подняться. Объявлен сбор гуманитарной помощи людям, которые остались без крыши над головой и без самого необходимого для жизни. Но этого мало. Всем этим людям нужна поддержка. Конкретная. Адресная. Распоряжение об оказании такой помощи пострадавшим подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. На выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области из резервного фонда правительства выделены отдельные средства.

КОНКРЕТНО

Какие выплаты полагаются пострадавшим от наводнения в Иркутской области

- пособие членам семей (это супруги, дети и родители тех, кто находился на иждивении) погибших (умерших) в результате паводка, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Также выделяются средства на погребение.

-пособия заболевшим в результате паводка, с учетом степени вреда здоровью : легкий вред – 200 тыс. рублей на человека, тяжкий вред или вред средней тяжести – 400 тыс. рублей на человека;

-материальная помощь постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в домах и квартирах, пострадавших от паводка -10 тыс. рублей на человека;

- финансовая помощь постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в жилых помещениях, подвергшихся паводку, в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека).

В ближайшее время правительство Иркутской области представит в МЧС России списки пострадавших, нуждающихся в получении единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, а также согласованные с Минздравом России списки погибших (умерших) и заболевших в результате паводка.

На выплаты полагаются пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделяется до

662 млн. рублей на социальную поддержку пострадавших.

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Нуждаются больше всего пострадавшие в питьевой воде. Ее не хватает. Приехжают водовозки, но тут же цистерна опустошается. Очереди большие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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