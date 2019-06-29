Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области. Напомним, из-за сильного паводка страдают сразу четыре района Приангарья: Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский. Там подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из которых смыло потоком воды.
Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от паводков и сильных дождей.
- В зале международных вылетов Владимир Путин проведет совещание с с полпредом Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко, а также с мэрами пострадавших от наводенния районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Фото: Николай ТЕКАЛОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео наводнения в Нижнеудинске: жилой дом "уплыл" в реку (Подробности)
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области (Подробности)
Эвакуация в Тулуне: «Стоим и смотрим, как мимо плывут наши дома» (Подробности)
Видео потопа в Тулуне: десятки домов, смытых наводнением, прибило к мосту (Подробности)
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне спасли парня, которого унесло течением на мосту (Подробности)
Подробности гибели двух человек при наводнении в Иркутской области: людей унесло течением после опрокидывания лодки (Подробности)
Жителям Тулуна лишь остается провожать уплывающие дома. Фото: Николай ТЕКАЛОВ
Наводнение в Тулуне: люди вынуждены видеть, как уплывают их дома.Николай ТЕКАЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»