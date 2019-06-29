2019-07-01T06:01:54+03:00
Происшествия

Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент проведет совещание в аэропорту Братска [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Владимир Путин прилетел в Иркутскую область.Владимир Путин прилетел в Иркутскую область.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области. Напомним, из-за сильного паводка страдают сразу четыре района Приангарья: Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский. Там подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из которых смыло потоком воды.

Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от паводков и сильных дождей.

- В зале международных вылетов Владимир Путин проведет совещание с с полпредом Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко, а также с мэрами пострадавших от наводенния районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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