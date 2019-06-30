Наводнение в Иркутской области: синоптики вновь прогнозируют повышение уровня воды в реках

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-30T08:15:47+03:00

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Неблагоприятный гидрологический прогноз повышения уровня воды получили синоптики. Под угрозой подтопления остаются Нижнеудинский, Тайшетский и Зиминский районы. В ближайшие часы ожидается подъем воды на реках Ока, Уда, Бирюса.

В частность, уровень воды продолжит повышаться на реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. А также - на реке Оке в Зиминском районе у села Усть-Када до отметок 580-640, при критическом – 600 см.

У поселка Шиткино в Тайшетском районе уровень воды в реке Бирюса 30 июня повысится до отметки 740-780 см, а 1 июля понизится до 630-680 см.

Продолжит понижаться уровень воды в реках Ия, в реке Уда у Широково, в реке Бирюса у города Бирюсинска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU