2019-07-01T05:51:11+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: горожанам раздадут бесплатный хлеб

В затопленный от наводнения Тулун доставили передвижной хлебозавод
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Тулуне: горожанам раздадут бесплатный хлеб. Фото: Николай ТЕКАЛОВ.Наводнение в Тулуне: горожанам раздадут бесплатный хлеб. Фото: Николай ТЕКАЛОВ.
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Жителям затопленного Тулуна будут раздавать бесплатный хлеб. На правом берегу города разворачивается мобильный хлебозавод, который доставили в Иркутскую область военные Центрального военного округа. Комплекс, который состоит из передвижного хлебозавода и тестомешалки, способен производить 3 тонны хлеба в сутки.

- С просьбой развернуть мобильный хлебозавод для населения затопленных районов к командующему Центрального военного округа Министерства обороны, генерал-полковнику Александру Лапину обратился Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Готов поставлять хлеб в Тулун и Заларинский район. По словам мэра Владимира Самойловича, территория сможет отправлять в Тулун 2-3 тысячи булок хлеба в сутки. Вопрос доставки уже решается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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