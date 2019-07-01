Наводнение в Иркутской области: 5 погибших, 153 человека в больницах

Наводнение в Иркутской области постепенно отступает. Всего, по свежим данным, в регионе остаются подтопленными 3296 домов в 55 населенных пунктах. Во время паводков погибли пять человек, 153 сибиряка лежат в больницах.

Самая напряженная обстановка была в Тулуне, но вода в реке Ия постепенно спадает. По данным на утро 1 июля, он составляет 1091 сантиметр, то есть еще 391 сантиметр, и река войдет в привычное русло. А в Нижнеудинске стихия уже успокоилась, там восстанавливают энергоснабжение. Специалисты уже начали ремонтировать дороги в Черемховском, Тайшетском, Тулунском районах. Повышения цен в магазинах не зарегистрировали. Пострадавшим, которые потеряли все, направляют гуманитарную помощь.

- Гуманитарную помощь собирали до полуночи, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm депутат Законодательного собрания Наталья Дикусарова. – Чтобы все, что принесли люди за выходные, не лежало на пункте приема, мы решили отправить в затопленные районы. Три вагона гуманитарной помощи ушли в сторону Тайшетского и Нижнеудинского района. В Тайшет отправили много продуктов питания длительного хранения и одежду. В Нижнеудинск отправили воду и продукты. Это сейчас там требуется в первую очередь. Также в оба района ушло детское питание и бытовая химия. Что касается Тулуна, то туда отправились три машины с продуктами, водой, одеждой и лекарствами. Раздавать эту помощь будут специально обученные люди, которые уже выехали в пострадавшие территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Как тонул запад Иркутской области

25 июня

- На реке Большая Белая произошел резкий подъем уровня воды. Подтоплены окраины села Новостройка Черемховского района.

- Из детского лагеря «Заря» на берегу Уды в трех километрах от Нижнеудинска эвакуировали 419 человек, в числе которых - 351 ребенок. Сделано это в связи с опасностью разлива реки.

-Ограничено автомобильное сообщение с поселками Новостройка и Инга.

26 июня

-Уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске составляет 385 см при критической норме 320 см. Подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков. Жители разместились у родственников. В поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов.

- В Тайшетском районе в поселкеСоляная подтоплены 321 дом, в Сереброво- 23 дома, в деревне Талая - 51 дом. Уровень воды на реке Бирюса составляет 482 см, при критической норме 400 см.

27 июня

-В зону подтопления попали 3 дома в деревне Кривуша, в селе Уйгат - 14 жилых домов, в поселке Аршан - 114 домов, в деревнях Евдокимова – 3 дома, Харантей – 8 домов, Одон – 26 домов, Красноозерский – 4 дома, в поселке Евдокимовский – 20 домов. Все населенные пункты – Тулунский район. Вышли из берегов реки Кирей и Ия.

- Водой смыт подвесной мост через реку Кирей в деревне Кривуша, разрушен автомобильный мост в селе Уйгат, смыт мост через протоку села Уйгат – деревня Кривуша. В районе размыты автодороги.

28 июня

-Закрыто движение на федеральной трассе Р-255 для всех видов автотранспорта в районе Тайшет- Тулун. Проезд в Красноярск – через Братский район.

29 июня

-Ночью прорвало дамбу на реке Ия в Тулуне. Эвакуировано 500 человек из затопленных домов. Всего в городе Тулуне 9263 жилых дома, в которых проживает 41671 человек. На утро 29 июня подтоплено 887 из них.

-В зоне паводка- 31 населенный пункт Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов. Развернуто 32 пункта временного размещения. Подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека и 3747 приусадебных участков.Также пострадали 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

--В связи с повышением уровня воды на реке Чуне выше критических отметок и частичным подтоплением поселковБаер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай в Чунском районе введен режим ЧС.

30 июня

В 53 населенных пунктах Тулунского, Чунского, Нижнеудинского, Тайшетского иЗиминского районов подтоплены 4197 домов, в которых проживает 10415 человек.

-По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. Основной диагноз – переохлаждение.

По состоянию на 7 утра, остаются подтопленными 28 населенных пунктов - 1717 жилых домов.

-Ночью 30 июня подтоплены 84 дома в поселке Шиткино Тайшетского района.

- Остаются подтопленными 5 участков автомобильных дорог в Нижнеудинском и Тулунском районах.

В готовности 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещено 1317 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет (подробности)

Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"

Вода после наводнения в Тулуне будет убывать не менее двух дней

Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших

Также среди пострадавших от наводнения в Иркутской области проводится вакцинация от гепатита А

Около 3 тысяч пострадавших в наводнении в Иркутской области обратились за материальной помощью

Люди морально убиты, многие потеряли все

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

60 собак и кошек везут в иркутский питомник К-9