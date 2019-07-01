Наводнение в Иркутской области: 5 погибших, 153 человека в больницах
Наводнение в Иркутской области постепенно отступает. Всего, по свежим данным, в регионе остаются подтопленными 3296 домов в 55 населенных пунктах. Во время паводков погибли пять человек, 153 сибиряка лежат в больницах.
Самая напряженная обстановка была в Тулуне, но вода в реке Ия постепенно спадает. По данным на утро 1 июля, он составляет 1091 сантиметр, то есть еще 391 сантиметр, и река войдет в привычное русло. А в Нижнеудинске стихия уже успокоилась, там восстанавливают энергоснабжение. Специалисты уже начали ремонтировать дороги в Черемховском, Тайшетском, Тулунском районах. Повышения цен в магазинах не зарегистрировали. Пострадавшим, которые потеряли все, направляют гуманитарную помощь.
- Гуманитарную помощь собирали до полуночи, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm депутат Законодательного собрания Наталья Дикусарова. – Чтобы все, что принесли люди за выходные, не лежало на пункте приема, мы решили отправить в затопленные районы. Три вагона гуманитарной помощи ушли в сторону Тайшетского и Нижнеудинского района. В Тайшет отправили много продуктов питания длительного хранения и одежду. В Нижнеудинск отправили воду и продукты. Это сейчас там требуется в первую очередь. Также в оба района ушло детское питание и бытовая химия. Что касается Тулуна, то туда отправились три машины с продуктами, водой, одеждой и лекарствами. Раздавать эту помощь будут специально обученные люди, которые уже выехали в пострадавшие территории.
Паводок в Иркутской области.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Как тонул запад Иркутской области
25 июня
- На реке Большая Белая произошел резкий подъем уровня воды. Подтоплены окраины села Новостройка Черемховского района.
- Из детского лагеря «Заря» на берегу Уды в трех километрах от Нижнеудинска эвакуировали 419 человек, в числе которых - 351 ребенок. Сделано это в связи с опасностью разлива реки.
-Ограничено автомобильное сообщение с поселками Новостройка и Инга.
26 июня
-Уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске составляет 385 см при критической норме 320 см. Подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков. Жители разместились у родственников. В поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов.
- В Тайшетском районе в поселкеСоляная подтоплены 321 дом, в Сереброво- 23 дома, в деревне Талая - 51 дом. Уровень воды на реке Бирюса составляет 482 см, при критической норме 400 см.
27 июня
-В зону подтопления попали 3 дома в деревне Кривуша, в селе Уйгат - 14 жилых домов, в поселке Аршан - 114 домов, в деревнях Евдокимова – 3 дома, Харантей – 8 домов, Одон – 26 домов, Красноозерский – 4 дома, в поселке Евдокимовский – 20 домов. Все населенные пункты – Тулунский район. Вышли из берегов реки Кирей и Ия.
- Водой смыт подвесной мост через реку Кирей в деревне Кривуша, разрушен автомобильный мост в селе Уйгат, смыт мост через протоку села Уйгат – деревня Кривуша. В районе размыты автодороги.
28 июня
-Закрыто движение на федеральной трассе Р-255 для всех видов автотранспорта в районе Тайшет- Тулун. Проезд в Красноярск – через Братский район.
29 июня
-Ночью прорвало дамбу на реке Ия в Тулуне. Эвакуировано 500 человек из затопленных домов. Всего в городе Тулуне 9263 жилых дома, в которых проживает 41671 человек. На утро 29 июня подтоплено 887 из них.
-В зоне паводка- 31 населенный пункт Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов. Развернуто 32 пункта временного размещения. Подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека и 3747 приусадебных участков.Также пострадали 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
--В связи с повышением уровня воды на реке Чуне выше критических отметок и частичным подтоплением поселковБаер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай в Чунском районе введен режим ЧС.
30 июня
В 53 населенных пунктах Тулунского, Чунского, Нижнеудинского, Тайшетского иЗиминского районов подтоплены 4197 домов, в которых проживает 10415 человек.
-По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. Основной диагноз – переохлаждение.
По состоянию на 7 утра, остаются подтопленными 28 населенных пунктов - 1717 жилых домов.
-Ночью 30 июня подтоплены 84 дома в поселке Шиткино Тайшетского района.
- Остаются подтопленными 5 участков автомобильных дорог в Нижнеудинском и Тулунском районах.
В готовности 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещено 1317 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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