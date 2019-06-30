Причина поднятия уровня рек в Иркутской области: ливневые дожди прошли в горах Восточного Саяна

Жители Иркутской области недоумевают, откуда в этом году такое наводнение. На самом деле, причина простая. Об этом рассказал заслуженный метеоролог России Владимир Гонтарь.

- В горах Восточного Саяна на западе региона прошли сильнейшие ливни – за несколько дней выпали две трехмесячные нормы осадков! - говорит Владимир Гонтарь. - А дальше схема движения воды простая. Водные потоки сливаются с гор в маленькие ручейки, затем в крупные ручьи. А дальше они куда попадают? Правильно, в реки! Уда, Ия, Бирюса, Ока как раз берут начало в этих самых горах. Основное питание у этих рек – именно дождевое. В них попадает сразу огромное количество воды, следовательно, уровень рек повышается. В итоге начало сильно топить населенные пункты, которые находятся на берегах этих рек − в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах. Кроме того, ливни прошли и конкретно на этих территориях, что тоже вызвало подъем уровня воды в реках Уда, Ия, Бирюса, Ока.

Почему такое бедствие произошло в именно в этом году? Метеоролог говорит, что погода – штука переменчивая.

- Помню, так много осадков в Приангарье выпадало еще в 1976 году, тогда топило даже Иркутск, - рассказывает Владимир Гонтарь. - И наоборот, бывает засушливое лето, как, например год назад. Раз на раз не приходится, никогда не предугадаешь капризы природы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

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