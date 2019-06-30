Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-30T08:34:00+03:00

Из-за паводков в Иркутской области в воде до сих пор находится 1717 домов

Изменить размер текста: A A

Обстановка с наводнениями в Иркутской области по-прежнему напряженная. В Нижнеудинске и Тулуне вода потихоньку спадает, но в Тайшетском районе за ночь, наоборот, поднялся уровень воды в реке Бирюса. Однако статистика хоть немного, но успокаивает. Если 29 июня большая вода заливала 53 населенных пункта в пяти районах, то сейчас их количество значительно уменьшилось.

- Подтоплены 28 населенных пунктов в Нижнеудинском , Чунском, Тайшетском, Тулунском и Зиминском районах, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - 1717 домов также до сих пор в воде. В этих проживают 4177 человек, из них 801 - дети.

Для тех, кто готов к эвакуации, подготовлено 15 пунктов временного размещения. Там уже находятся 1317 сибиряков, в том числе 344 ребенка и шесть инвалидов. Остальные решили остаться в своих домах или временно переехали к родственникам.

Напомним, 29 июня было подтоплено 4197 домов, в них проживают 10,4 тысячи человек, в том числе 2359 детей. Кроме того, от разгула стихии пострадал 41 соцобъект, 4241 участок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне вода идет на спад (подробности)

Наводение в Иркутске: пять человек погибли, сто в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы (подробности)

Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU