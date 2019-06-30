СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-30T07:24:20+03:00

Наводнение в Иркутской области: ночью 30 июня подтопило 84 дома в Тайшетском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В ночь на 30 июня, в поселке Шиткино Тайшетского района подтопило 84 дома. По сообщения МЧС России уровень в реке Бирюса поднялся до 725 см.

- Критической отметкой для этой реки считается 570 см, - отмечают спасатели.

Как сообщают в мессенджерах жители Тайшетского района, в деревне Нахаловка и в поселке Сполох вода также подобралась к домам. Всего, по сообщениям МЧС, от летних паводков в регионе пострадали 53 населенных в пункта в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском районах. «Ушли под воду» дома 10415 человек и 41 социально значимый объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU