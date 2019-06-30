СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-30T12:34:42+03:00

Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Также в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области в специальных пунктах принимают одежду, продукты, воду

Изменить размер текста: A A

Паводок в Иркутской области - большая беда для сибиряков. Тысячи людей потеряли свои дома, имущество, животных. Сейчас 1317 человек находятся в пунктах временного размещения. Жители региона, сплотившись, могут помочь пострадавшим - собрать для них деньги, теплые вещи, продукты, воду.

Так, глава Тайшета Александр Заика и представители благотворительного фонда открыли счет, куда все желающие поддержать земляков могут отправить хотя бы небольшую сумму денег.

- Много средств понадобится населению и после того, как вода уйдет, - сообщается на сайте администрации Тайшета. - Люди потеряли свое имущество, скот. Предстоит большая работа по восстановлению хозяйства и строительству жилья.

На официальном сайте администрации трижды в неделю будет обновляться информация о поступивших деньгах.

Реквизиты для перечисления средств смотрите здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещения

Наводнение в Иркутской области: 17 тысяч жителей региона остались без электричества

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра

ИСТОЧНИК KP.RU