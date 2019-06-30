2019-06-30T12:34:42+03:00
Происшествия

Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет

Также в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области в специальных пунктах принимают одежду, продукты, воду
Любовь АРБАТСКАЯ
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Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счетПомощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счетФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Паводок в Иркутской области - большая беда для сибиряков. Тысячи людей потеряли свои дома, имущество, животных. Сейчас 1317 человек находятся в пунктах временного размещения. Жители региона, сплотившись, могут помочь пострадавшим - собрать для них деньги, теплые вещи, продукты, воду.

Так, глава Тайшета Александр Заика и представители благотворительного фонда открыли счет, куда все желающие поддержать земляков могут отправить хотя бы небольшую сумму денег.

- Много средств понадобится населению и после того, как вода уйдет, - сообщается на сайте администрации Тайшета. - Люди потеряли свое имущество, скот. Предстоит большая работа по восстановлению хозяйства и строительству жилья.

На официальном сайте администрации трижды в неделю будет обновляться информация о поступивших деньгах.

Реквизиты для перечисления средств смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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