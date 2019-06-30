Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет
Паводок в Иркутской области - большая беда для сибиряков. Тысячи людей потеряли свои дома, имущество, животных. Сейчас 1317 человек находятся в пунктах временного размещения. Жители региона, сплотившись, могут помочь пострадавшим - собрать для них деньги, теплые вещи, продукты, воду.
Так, глава Тайшета Александр Заика и представители благотворительного фонда открыли счет, куда все желающие поддержать земляков могут отправить хотя бы небольшую сумму денег.
- Много средств понадобится населению и после того, как вода уйдет, - сообщается на сайте администрации Тайшета. - Люди потеряли свое имущество, скот. Предстоит большая работа по восстановлению хозяйства и строительству жилья.
На официальном сайте администрации трижды в неделю будет обновляться информация о поступивших деньгах.
Реквизиты для перечисления средств смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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