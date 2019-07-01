СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-01T10:03:46+03:00

Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, начали выплачивать пенсии и пособия. Фото: ФГУП «Почта России».

Почтальоны добираются к пенсионерам на автомобилях, лодках и вертолетах

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области от наводнения пострадали, как минимум, 24 тысячи человек. Среди тех, кто остался без средств к существованию, остались и пенсионеры. Чтобы добраться до них, почтальоны используют лодки и вертолеты.

-Многие жители затопленных сел находятся в пунктах временного размещения, они тоже не останутся без пенсии, - сообщили в ФГУП «Почта России».

С территориями, с которыми сохранилось автомобильное сообщение, почту и денежные выплаты доставляют на служебных машинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия паводков в Иркутской области: более 24 тысяч человек, получат единовременные выплаты. Разовое пособие в 10 тысяч рублей уже получили более 800 пострадавших. (подробности).

Три пункта сбора гуманитарной помощи открыты в пострадавшем от наводнения Тулуне. В Тулуне собирают одежду, воду и продукты. (подробности).

Причина поднятия уровня рек в Иркутской области: ливневые дожди прошли в горах Восточного Саяна. О причине поднятия уровня рек "Комсомолке" рассказал заслуженный метеоролог России Владимир Гонтарь. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU