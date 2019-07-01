СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-01T08:58:21+03:00

Последствия паводков в Иркутской области: более 24 тысяч человек, получат единовременные выплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Разовое пособие в 10 тысяч рублей уже получили более 800 пострадавших

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Жители Приангарья, которые пострадали от наводнения, начали получать единовременные выплаты. Помощь в 10 тысяч рублей полагается каждому, чье жилье попало в зону чрезвычайной ситуации. Их списки подают главы местных администраций в региональное министерство соцразвития. По данным правительства Иркутской области это около 24 тысяч человек, пострадавших от паводков в Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском районах.

- Деньги выдаются наличными, потому что нет возможности пользоваться банковскими картами, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Их уже получили около 840 человек.

Напомним, что поручение начать выплаты пострадавшим, дал Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске.

По данным регионального правительства Иркутской области выделили 662 млн, которые пойдут на помощь тем кто остался без имущества. Эти средства начнут выплачивать после завершения чрезвычайной ситуации.

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Путин о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области: Начать незамедлительно. Президент на совещании в аэропорту Братска заявил о том, что выплаты пострадавшим от наводнения должны быстро дойти до адресата. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU