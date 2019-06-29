Путин о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области: Начать незамедлительно

29 Июнь 23:12 2019-06-29T23:46:49+03:00

Владимир Путин говорил о выделении денег пострадавшим от наводнения в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент на совещании в аэропорту Братска заявил о том, что выплаты пострадавшим от наводнения должны быстро дойти до адресата

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В Братске провел совещание Президент России Владимир Путин о ситуации с паводками в Иркутской области. Также в совещании участвовали глава МЧС Евгений Зиничев, полпред Президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер – Министр финансов Антон Силуанов, главы профильных министерств, ведомств и муниципальных образований. Владимир Путин говорил, в том числе, о том, как организовать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

- Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам, - сказал Владимир Путин о наводнении в Иркутской области на совещании в Братске. -Правительство уже приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный Банк. Но обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил Министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе, – нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи.

Владимир Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко взять этот вопрос на самый строгий контроль. Президент России вновь отметил, что нужно выплачивать деньги сразу. Не ждать полных и выверенных списков пострадавших. Хотя, безусловно, это также следует делать безотлагательно.

Напомним, из-за сильнейшего дождевого паводка водой залиты сразу четыре района Иркутской области. Сначала под удар стихии попал Нижнеудинск, затем Тайшет, Тулун и отчасти Чунский район. Около четырех тысяч домов скрылись под водой, примерно 10 тысяч сибиряков лишились крова. Власти обещали поддержать пострадавших. Как заявлял Сергей Меняйло, деньги выделят из федерального бюджета. Сначала выделят по 10 тысяч рублей, затем, в зависимости от степени полученного ущерба - по 50 или 100 тысяч рублей. Далее решат вопросы по жилью, предоставят субсидии.

Наводнение в Иркутской области: пострадали около 10 тысяч человек

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ИСТОЧНИК KP.RU