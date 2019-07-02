Счастливая встреча: собаку, спасенную кинологами во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9
Сильнейшее наводнение так быстро накрыло Тулун, что люди еле успевали выбежать из домов. Увы, многие попросту не успевали спасти домашних животных. Но на помощь питомцам пришли кинологи и волонтеры. Они вытащили из воды и привезли в иркутский питомник К-9 около 60 тулунских кошек и собак. Одному псу, большому добродушному Боссу, очень повезло - не прошло и двух дней, как его нашли хозяева. Трогательное видео встречи появилось в соцсетях.
- У нас дом стоит возле самой дамбы, - рассказывает хозяйка собаки Дарья Мунгалова, которая живет в Иркутске. - Мама с братом успели спастись, а наши собаки остались там... Мы очень надеялись, что животные выплыли.
И вот семья увидела в новостях своего любимца Босса, спасенного кинологами. Глазам не поверили - неужели он вправду цел и невредим?! Тут же связались с сотрудниками питомника К-9 и услышали в ответ: "Приезжайте скорее, забирайте свою собачку!" И вот счастливая Дарья уже держит на руках огромного лохматого пса и плачет от счастья. А Босс радостно облизывает девушку - тоже радуется встрече.
Собаку, спасенную во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9..Видео: предоставлено питомником К-9.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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