Фото спасенных в Тулуне собак: забрать их можно в питомнике К-9

Наводнение в Иркутской области принесло немало бед. И не только людям, но и братьям нашим меньшим. Из-за резкого подъема воды в реке Ия жители Тулуна с трудом спасались из домов, забрать питомцев многие попросту не успевали... Вот уже несколько дней кинологи и волонтеры вывозят из города потерявшихся кошек и собак в иркутский питомник К-9.

- После спада воды волонтеры отвезут животных обратно в Тулун, - пишут сотрудники питомника в соцсетях. - Но если вы узнаете своего питомца среди тех, кого мы привезли, вы можете забрать самостоятельно!

И такие счастливые встречи уже были. Тулунчанка Дарья Мунгалова на днях увидела в интернете фото своего пса Босса. Вместе с мамой и братом они с трудом верили, что собака выжила в таком наводнении. Но ее спасли, и вот счастливая Дарья уже держит пса на руках, не скрывая слез.

На фото собак из Тулуна могут быть и ваши питомцы. Или бездомные собачки, которых вам захочется приютить, окружить теплом и лаской.

Скоро лохматые питомцы возвратятся в Тулун - или обретут хозяев в Иркутске. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Итак, на первом фото - игривый кучерявый пес. Ждет - не дождется, когда его заберут домой.

Кинологи и волонтеры спасли животных в Тулуне. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Небольшой пушистик любит гулять на свежем воздухе. Уши - торчком, в глазах - доверие. Как не забрать?!

О собаках в К-9 заботятся. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Только посмотрите на этого лохматого дружка. Коричневые глазки, мокрый нос. Пестрый окрас. А какой пушистый хвост...

Собакам очень хочется вновь обрести дом. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

А по соседству - черно-белый пес, большой, красивый. Ушки прижаты. Скромняга!

Пес из подтопленного города ждет ласки и заботы. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

А эта собака - чернее ночи. Шерстка блестящая, коричневые глаза. Свесив язычок, преданно смотрит на людей - может, среди них будущие хозяева?

Ну и как такого пса не приютить? Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Вот такой милейший пес. Шерсть - молочного цвета, ушки - коричневые. Большой добряк верит, что скоро будет дома.

Один из спасенных в Тулуне собак. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Стройный коричнево-черный красавец. Наверняка, быстрый и любит порезвиться.

Животные должны вновь обрести дом. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Еще один маленький пушистый товарищ с торчащими ушками. Как и все собаки, преданный и ласковый.

Спасенные питомцы пока находятся в питомнике К-9. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

Посмотрите, какой пестрый черно-бело-рыжий пес. Лежит себе и ждет, когда же придут хозяева?

Паводок отступит, и питомцы поедут обратно в Тулун. Фото: питомник К-9 в соцсетях.

А эта собака словно улыбается. А какая лохматая! И окрас интересный - как будто в черной маске.