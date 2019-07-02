Федеральная трасса Иркутск-Красноярск полностью открыта для транспорта после затопления

Внимание, автомобилисты! В Тулуне полностью открыта федеральная трасса Иркутск-Красноярск, которая была затоплена сильным наводнением в Иркутской области. Напомним, 2 июля, в 12:42 там сначала открыли движение для легковых автомобилей, а уже в 13:26 запустили проезд для тяжеловесного транспорта. При этом, работа по очистке трассы от мусора и посторонних предметов и восстановление дорожного полотна продолжаются.

- За сутки объем скальной породы, благодаря которой устраняют размывы дороги, превысил 5 тыс. кубометров, - сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Кроме того, наши специалисты обследуют техническое состояния моста через Ию на 1494-м км. По их оценке конструктивные элементы сооружения позволяют запустят сквозное движение в полном объеме.

Дорожники закончили разбирать завалы и мусор на трассе и подходах к мосту. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Добавим, что на въездах в город на участке 1490 и км 1497 км движение регулируют 9 экипажей ГИБДД и сотрудники дорожных служб. Они пропускают автомобили, скопившиеся в Тулуне. После того, как этот поток пройдет, запустят транспорт, которые едет из Иркутска и Красноярска. А дорожники приступят к расчистке обочин проезжей части и обустройству инфраструктуры.

- В окрестностях Тулуна скопилось 490 грузовиков, а со стороны Нижнеудинска – 400, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В Зиминском районе стояло 225 грузовиков. После того, как они все уедут, трасса станет свободна для других автомобилистов, находящихся в Куйтунском, Черемховском, Заларинском, Брастком, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

Что касается уровня воды в реке Ия, то он уже снизился примерно на 16 см. По состоянию на 14.00, 2 июля, он составляет 900 см, при критической отметке в 700 см.

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