2019-07-01T14:11:26+03:00
Общество

Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск

На пять наивных вопросов о причинах наводнения в Иркутской области отвечает научный руководитель Института географии СО РАН Виктор Плюснин [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск.Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Наводнение в Тулуне и Нижнеудинске потрясло жителей региона. Сибиряки недоумевают: дожди в Иркутской области идут каждое лето, разве реки могли настолько сильно разлиться только из-за ливней? Может быть, причины наводнения в Иркутской области кроются в чем-то еще? Версий много. «Комсомолка» попросила прокомментировать самые обсуждаемые в соцсетях версии возникновения паводка научного руководителя Института географии СО РАН Виктора Плюснина.

Версия первая. Паводок начался из-за того, что в горах растаял мощный ледник. Но его могли специально взорвать, чтобы потушить лесные пожары. И, наверное, не рассчитали…

-Это никакого отношения к реальности не имеет. Такие работы вообще никогда и нигде не проводились. Они исключительно дорогостоящи и опасны. Снег и ледники в горах тают, да. Это естественный процесс. Но это повлияло на паводок очень незначительно.

Паводок в Иркутской области.

Версия вторая. Дожди все-таки ни при чем. Таких уж сильных ливней не было. Может, их специально вызвали, чтобы спастись от пожаров в лесу. И это и есть причины наводнения в Иркутской области?

Очевидно, люди напуганы постоянными пожарами в тайге. На самом деле все проще. Над Сибирью стоял мощный антициклон. Раньше осадки наступали на нас с запада и постепенно ослабевали. Но сейчас циркуляция циклонов изменилась, они идут то с севера, то с юга. Поэтому теперь часто бывает жара в Европе, например, в Париже сейчас до +40. Гидрометцентр, Институт вычислительного моделирования заранее предполагали, что на западе Иркутской области прольются сильные ливни. Говоря попросту, воздушные массы, которые принесли влагу, напитались ею на юге, где-то над Средиземным морем. И встретив на своем пути барьер – Восточный Саян, вылили это все. Поэтому причина паводка – ливни. А то, что их «не видели», не говорит о том, что их не было. Были, но высоко в горах. В районе пика Топографов и Грандиозного как раз истоки рек Ина, Ия, Ока и Уда.

Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

Версия третья. Паводки начались из-за масштабной вырубки лесов в верховьях рек. Нет деревьев, которые могли бы сдерживать воду. Одна из причин наводнения то, что у нас мало тайги.

-Это правда. Вернее так. Какой-то процент влияния этого фактора есть. В самом деле, дерн в лесу обладает свойством как губка, впитывать влагу. И потом долго, медленно отдавать ее. А если деревьев нет, то влага впитывается много хуже.

Версия четвертая. Затопило Тулун в том числе потому, что много домов изначально построены в низине, в пойме реки Ия.

-Строительство домов без учета гидрологических особенностей местности это наша беда. Надеюсь, что при восстановлении города этот момент учтут. Достаточно вспомнить, что поселок Селенгинск в Бурятии после того, как его затопило, перенесли на возвышенное место. И это правильно. Наши предки селились возле рек, но непременно на горе.

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне к мосту прибило смытые наводнением дома.Видео: соцсети

Версия пятая. Вода поднялась из-за того, что «спускали» ГЭС.

Техногенной причины этого наводнения просто не существует и незачем ее искать. Несколько лет на Ангаре и Байкале, и на всех реках бассейна было маловодье. Но в природе все циклично. В прошлом году уровень рек начал подниматься, дожди стали «весомее».И сейчас идут вполне естественные процессы полноводья. И кстати, в соседних регионах тоже. Природа не учитывает нашу географию. Поэтому уже реальность наводнение в Красноярском крае, на реке Кан. Наступает большая вода и на Туву. А вот строить или нет дома в пойме рек, вырубать ли леса и насколько следить за дамбами – это уже от нас зависит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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