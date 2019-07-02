Карта наводнений в Иркутской области: сколько поселков остается под водой

Вода постепенно уходит из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области. По свежим данным, на утро, 2 июля, подтопленными остаются три района Приангарья. В Тулунском районе под водой 23 населенных пункта, в Чунском – 14, в Тайшетском – 5. В общей сложности подтоплено 4130 жилых дома. Без крыши над головой пока остаются 9325 человек, в том числе 2208 детей. Также вода еще не ушла из 8 школ, детских садов и больниц, закрыты 11 участков автомобильных дорог.

Карта наводнений в Иркутской области по состоянию на 2 июля. В Тулунском районе затоплено 23 населенных пункта, в Чунском – 14, в Тайшетском – 5. Фото: "Яндекс Карты"

Но самая сложная ситуация в Тулуне и Тулунском районе. Там под водой по-прежнему 143 улицы протяженностью 62,7 километров. Затоплено 7 садоводств и 3 АЗС, также стихия повредила 2 автомобильных моста. Кстати, важная информация для автомобилистов. Движение по трассе Р-255 «Сибирь» на участке с 1491 по 1493 километр до сих пор закрыто.

Тем временем, в пострадавших районах уже начались восстановительные работы. Специалисты освободили от воды 453 дома и очистили 1304 подворья, а также с помощью мотопомп откачали около 1000 кубометров воды с 795 подворий.

- Вместе со спасателями работают и добровольцы Молодёжного пожарно-спасательного отряда Иркутск, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Их силами от воды освободили три дома.

Фото: ГУ МЧС России

Полностью очищены от мусора мост через реку Азей и 44 километра дорог. Что касается гуманитарной помощи, то за сутки людям выдали 7 тонн продовольствия. Местные жители, оставшиеся без жилья получили 1600 булок хлеба и 4,5 тонны воды

По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось 1258 человека. Госпитализирован 191 человек, в том числе 38 детей, основной диагноз – переохлаждение.

С затопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребенка. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 ребенка, остальные - у родственников и знакомых.

Число пострадавших от наводнения уже исчисляется сотнями, увы, есть и погибшие. И с каждым днем эта печальная статистика увеличивается. Как сообщил «КП-Иркутск» источник в экстренных службах, число погибших от паводков возросло до 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. За помощью к врачам обратилось 1258 человек, из них 191 госпитализирован с переохлаждением. 676 сибиряков, оставшиеся без всего, сейчас живут в 15 пунктах временного размещения. Остальных приютили родственники и друзья.

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