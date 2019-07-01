Наводнение в Иркутской области: количество погибших возросло до 14 человек

В Иркутской области продолжают устранять последствия сильнейших паводков, которые обрушились на Приангарье. Несмотря на то, что уровень воды уже пошел на спад, масштабы природного бедствия еще только предстоит подсчитать. Число пострадавших от наводнения уже исчисляется сотнями, увы, есть и погибшие. И с каждым днем эта печальная статистика увеличивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- Число погибших от паводков возросло до 14 человек, - рассказал "КП"-Иркутск собственный источник в экстренных службах. - Еще 13 сибиряков числятся пропавшими без вести.

Напомним, что 25 июня из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реках Ия, Уда, Бирюса. Местами в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском, Зиминском и Черемховском районах выпало от полутора до четырех месячных норм осадков. А уже 27 июня в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались 6669 домов в 83 населенных пунктах. В них проживали 32777 человек, среди которых 4050 детей.

Больше всех последствия удара стихии ощутили на себе жители города Тулун. По словам синоптиков, там нынешнее наводнение стало самым сильным за всю историю наблюдений в городе. Лишь в 1984 году максимальный уровень остановился на отметке в 1133 см, однако спустя 35 лет специалисты зафиксировали рекордные 1387 см. Практически на 2,5 метра выше! В Тулуне пришлось отключить электро и водоснабжение. А местных жителей начали эвакуировать в пункты временного размещения. На помощь им экстренно начали направлять спасателей со всей Иркутской области. А позже и из соседних регионов. Разбушевавшаяся вода смыла десятки домов, которые прибило к мосту через реку Ия.

По итогам совещания, которое 29 июля провел в Братске Президент Российской Федерации Путин В.В, было принято решение о выплате компенсации пострадавшим от паводков и поставках медикаментов из резерва Минздрава России. Из-за наводнения погибли сотни животных, чтобы не допустить вспышек инфекций, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Несмотря на то, что над ликвидацией последствий природного бедствия работают тысячи спасателей, волонтеров, военных и рабочих дорожных и коммунальных служб, ситуация в Тулуне все еще сложная. Так остается закрытой трасса Р-255 "Сибирь", однако на ней уже начали реверсивное движение по которому в город направляется спецтехника, гуманитарная помощь, а в обратном направлении автомобили местных жителей, которые уезжают в безопасные места к родственникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717790" frameborder="0"></iframe> Работа МЧС России по стабилизации ситуации, сложившейся в Иркутской области.

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