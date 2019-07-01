2019-07-01T16:53:54+03:00
Происшествия

Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области

Дожди вновь нагрянут в Приангарье, но уже не повлияют на ситуацию
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области.Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В соцсетях начали распространяться слухи о второй волне паводков. Перепуганные люди, которые едва начали отходить от прошлого потопа, приготовились к худшему. Однако такая информация оказалась беспочвенной.

- В ближайшие трое суток действительно ожидаются дожди в Тулунском и Нижнеудинском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Однако они не будут затяжными, и на обстановку никак не повлияют.

В региональном правительстве уточнили, что такого подъема воды в реках Тулуна не было за всю историю наблюдений. Лишь в 1984 году максимальный уровень остановился на отметке в 1133 см, однако спустя 35 лет специалисты зафиксировали рекордные 1387 см. Практически на 2,5 метра выше! Местами выпало от полутора до четырех месячных норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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