СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-01T16:53:54+03:00

Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дожди вновь нагрянут в Приангарье, но уже не повлияют на ситуацию

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В соцсетях начали распространяться слухи о второй волне паводков. Перепуганные люди, которые едва начали отходить от прошлого потопа, приготовились к худшему. Однако такая информация оказалась беспочвенной.

- В ближайшие трое суток действительно ожидаются дожди в Тулунском и Нижнеудинском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Однако они не будут затяжными, и на обстановку никак не повлияют.

В региональном правительстве уточнили, что такого подъема воды в реках Тулуна не было за всю историю наблюдений. Лишь в 1984 году максимальный уровень остановился на отметке в 1133 см, однако спустя 35 лет специалисты зафиксировали рекордные 1387 см. Практически на 2,5 метра выше! Местами выпало от полутора до четырех месячных норм.

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Запрет на розничную продажу алкоголя ввели в зоне паводка в Иркутской области. С 1 июля ограничение вступило в силу в двух городах и восьми районах Приангарья. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU