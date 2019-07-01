2019-07-01T15:25:03+03:00
Общество

Запрет на розничную продажу алкоголя ввели в зоне паводка в Иркутской области

С 1 июля ограничение вступило в силу в двух городах и восьми районах Приангарья
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Запрет на розничную продажу алкоголя ввели в зоне паводка в Иркутской области. Фото: Николай Текалов.Запрет на розничную продажу алкоголя ввели в зоне паводка в Иркутской области. Фото: Николай Текалов.
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В Иркутской области запретили розничную торговлю спиртного на территориях, которые пострадали от наводнения. Ограничение вступило в силу с 1 июля, и будет действовать до окончания режима ЧС.

- Полный запрет на продажу алкоголя введен в городах Зима и Тулун, - сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. – А также в Зиминском, Тулунском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Усть-Илимском, Черемховском и Чунском районах.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутской области 27 июня из-за сложной паводковой обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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