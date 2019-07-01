Жителям Иркутской области, потерявшим паспорта во время паводков, начали выдавать новые документы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-01T13:58:27+03:00

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В Иркутской области начинают подсчитывать приблизительный урон от наводнения. По предварительным данным, в зоне паводков оказались более 30 тысяч человек. Многие из них потеряли не только крышу над головой, спасаясь, в спешки люди оставляли в домах документы.

- Сегодня, 1 июля новые паспорта взамен утраченных получили 49 человек, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. – Специалисты миграционных подразделений круглосуточно работают в пунктах временного размещения пострадавших.

Напомним, что людям, пострадавшим от стихийного бедствия, также начали выплачивать единоразовые пособия в 10 тысяч рублей. А после того, как региональные власти подсчитают ущерб от паводков, начнутся выплаты тем, кто из-за удара стихии остался без крыши над головой.

Кроме того, в Иркутской области открыт счет для помощи пострадавшим от паводков. Реквизиты для благотворительности можно посмотреть здесь.

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Последствия паводков в Иркутской области: более 24 тысяч человек, получат единовременные выплаты. Разовое пособие в 10 тысяч рублей уже получили более 800 пострадавших. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU