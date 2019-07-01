2019-07-01T11:51:38+03:00
Общество

Жителям территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, поставят прививки от инфекций

Из резерва Минздрава России выделили вакцины от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителям территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, поставят прививки от инфекций.Жителям территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, поставят прививки от инфекций.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Нижнеудинск и Тулун вылетели группа врачей эпидемиологов и инфекционистов. По данным регионального минздрава, в подтопленных территориях за медицинской помощью обратились 631 человек, среди них 57 детей. Основные симптомы, на которые жалуются пострадавшие, переохлаждение, обострение хронических заболеваний, ссадины и стресс. На больничной койке оказались 136 человек, из них 19 детей.

- Из резервов выделили 700 ампул вакцины против гепатита А и брюшного тифа, а также 2100 дизентерийной, - сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области. – И 1400 флаконов по интести бактериофага. В ближайшее время ожидается поступление 13 000 доз вакцины от гепатита А.

В ведомстве отмечают, что обстановка в зоне бедствия стабильная, случаев инфекционных заболеваний нет.

Также для жителей Тайшета, пострадавших от паводков открыт сбор помощи. Реквизиты смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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