СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-30T13:00:19+03:00

Эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области: вирусологи отправятся в территории бедствия Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Специалисты выяснят, как обстоит эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

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Таких паводков в Иркутской области не было давно. Кто знает, чем может обернуться такой разгул стихии? Глава региона Сергей Левченко поручил, чтобы, начиная с утра 1 июля, вирусологи выяснили, какова эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. С собой у специалистов будет необходимый запас лекарственных препаратов.

Напомним, ночью 30 июня Владимир Путин провел совещание в Братске по поводу потопа в Иркутской области. Среди прочих поднимался вопрос и о контроле над эпидемиологической ситуацией: нельзя, чтобы возникли отравления, инфекционные заболевания.

На всякий случай врачи подготавливают запас вакцины от гепатита А, дизентерии, бактериофаги.

- А еще в затопленные районы отправятся работники почты России, чтобы выдавать пенсии, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Кроме того, в эти территории продолжается доставка гуманитарного груза, в том числе прибывшего самолетом МЧС из государственного материального резерва.

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ИСТОЧНИК KP.RU