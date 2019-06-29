Владимир Путин о эпидобстановке в подтопленных районах Иркутской области: Нужно держать ситуацию под контролем

29 Июнь 23:38 2019-06-30T00:18:52+03:00

Люди не должны пострадать от инфекционных заболеваний. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Глава государства дал поручение по поводу эпидобстановки в пострадавших от наводнения районах

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Президент России Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, где сейчас бушует стихия – наводнение оставило несколько тысяч людей без крыши над головой. Из-за паводка до критических отметок поднялся уровень воды в реках Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и других районов. Владимир Путин провел совещание в аэропорту Братска и дал несколько поручений. Вот какую задачу поставил Владимир Путин по поводу эпидобстановки в подтопленных районах Иркутской области

Глава государства поставил перед Роспотребнадзором и Минздравом задачу держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку в пострадавших районах. Не допустить отравлений и возникновения прочих сопутствующих заболеваний.

В этом направлении уже многое делается. Так, в зону бедствия будут каждый день привозить бесплатно питьевую воду в бутылках. На случай вспышки инфекционных заболеваний медики готовят запас вакцины от гепатита А, дизентерии, бактериофаги. А для пожилых, детей, больных подготовлены места в общежитиях Ангарска, Братска, Иркутска и других городах.

Напомним, из-за паводка в Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено уже более 4 тысяч домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. Прогноз неблагополучный. Дожди продолжат задавать темп подъему воду в реках.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717421" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: люди вынуждены видеть, как уплывают их дома.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU