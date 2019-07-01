СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-01T14:56:26+03:00

Новости о наводнении в Тулуне: цены на продукты проверили в 23 магазинах Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Повышения стоимости не зафиксировали - таковы новости о наводнении в Тулуне

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Специалисты контролируют цены на продукты в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Этот вопрос также рассмотрели на оперативном совещании по ЧС. Так, судя по последним новостям о наводнении в Тулуне, 19 магазинов проверили в городе, и еще четыре - в ближайшем селе Шерагуль.

- Повышения цен на продукты питания и иные товары в проверяемых магазинах зафиксировано не было, - сообщает пресс-служба правительства региона.

В пострадавшие от паводка районы доставляется гуманитарная помощь от крупных организаций Иркутской области - продукты, питьевая вода. Организации Братска направили пять тонн продуктов в Тулун и поселок Чуна.

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ИСТОЧНИК KP.RU