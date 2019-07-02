2019-07-02T08:17:18+03:00
Происшествия

Федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта: сначала едут легковые автомобили

Легковые автомобили из Тулуна и района могут выехать, так как федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта: сначала едут легковые автомобили. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".Федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта: сначала едут легковые автомобили. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
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Внимание, автомобилисты! Федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта.

- В тестовом режиме для легковых автомобилей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе, запустили сквозное движение в сторону Красноярска, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

А еще открыли мост через реку Ия в Тулуне для легковых автомобилей. Большегрузы пойдут по мосту с с 14 часов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Дорожники закончили разбирать завалы и мусор на трассе и подходах к мосту. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Дорожники закончили разбирать завалы и мусор на трассе и подходах к мосту. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Сейчас слой воды над проезжей частью возле моста через Ию незначительный, и уменьшается дальше. Федеральные дорожники закончили разбирать завалы по обе стороны трассы и ранее подтопленных подходов к мосту.

Напомним, утром сообщалось, что был закрыт проезд по дороге Р-255 "Сибирь" с 1490 по 1497 километр. В связи с этим водителям фур не рекомендовалось ездить по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, чтобы не возникло заторов. Дальнобойщики стояли в ожидании или оставались в Бурятии и Красноярском крае. Тогда еще было неясно, когда откроют федеральную трассу в Тулуне.

Федеральная трасса Иркутск-Красноярск открыта: сначала едут легковые авто.Видео: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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