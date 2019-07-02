Когда откроют федеральную трассу в Тулуне: дальнобойщики вынуждены останавливаться в Бурятии и Красноярском крае

По-прежнему нельзя проехать по дороге Р-255 "Сибирь" с 1490 по 1497 километр. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"Автомобилистов не только Иркутской области, но и соседних регионов - например, Красноярска и Бурятии, волнует вопрос - когда откроют федеральную трассу в Тулуне. По-прежнему нельзя проехать по дороге Р-255 "Сибирь" с 1490 по 1497 километр.

- В связи с этим ограничено движение большегрузов на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в регионе, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Водители фур сейчас останавливаются в Бурятии и Красноярском крае. Дальнобойщикам лучше не ездить по этой трассе через Иркутскую область, чтобы не создавать заторы.

По-прежнему нельзя проехать по дороге Р-255 "Сибирь" с 1490 по 1497 километр. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Утешает то, что вода в реке Ия продолжает убывать. На утро вторника ее уровень - 952 сантиметра, то есть на 252 сантиметра выше критического. Возможно, ситуация изменится к лучшему к вечеру, и станет известно, когда откроют федеральную трассу в Тулуне.

Трассу день и ночь отсыпают скальной породой, убирают с проезжей части обломки домов и другой мусор. Дорожные службы бросили все силы на то, чтобы как можно скорее появился ответ на вопрос, когда откроют федеральную трассу в Тулуне.

Дорожники убирают с проезжей части обломки домов и другой мусор. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

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