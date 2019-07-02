2019-07-02T13:13:12+03:00
Происшествия

Денис Мацуев проведет благотворительный концерт для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Народный артист России Денис Мацуев перечислит сбор от одного из концертов фестиваля «Звезды на Байкале» [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Денис Мацуев проведет благотворительный концерт для пострадавших от наводнения в Иркутской областиДенис Мацуев проведет благотворительный концерт для пострадавших от наводнения в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Знаменитые иркутяне не остались в стороне от чрезвычайной ситуации в родном регионе, где несколько районов оказались под водой из-за сильнейшего наводнения. Народный артист России, пианист Денис Мацуев, который каждый год проводит в Иркутске фестиваль «Звезды на Байкале» уже пообещал, что поможет землякам. Музыкант устроит благотворительный концерт в рамках фестиваля, который нынче состоится с 4 по 13 сентября.

Наводнения в Иркутской области: Денис Мацуев даст благотворительный концерт для пострадавших от наводнения

00:00
00:00

- В каком формате это будет пока неизвестно, но абсолютно точно мы сделаем концерт, сбор от которого передадим пострадавшим от наводнения в Иркутской области, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Денис Мацуев. – О паводке, из-за которого пострадало столько людей, уже узнали во всем мире. Мне каждый день звонят друзья из разных стран и выражают сочувствие, в том числе те, кто приедет на фестиваль. Все понимают, что значит для меня Иркутская область и все готовы помочь. Я очень трепетно отношусь к своим землякам и очень переживаю.

Тулун в воде. Фото: ГУ МЧС России.

Тулун в воде. Фото: ГУ МЧС России.

Несмотря на то, что друзей и родственников в затопленных районах у Дениса Мацуева нет, пианист признается, что идея организовать благотворительную акцию ему пришла сразу как только он узнал о масштабах стихии.

- Для меня все иркутяне и все сибиряки родственники, - заключает Денис Мацуев. – Слышал, что в Иркутске и в других городах Приангарья люди весь день стояли, чтобы собрать гуманитарную помощь. Это подтверждает наше сибирское единение.

Фото: ГУ МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России.

Напомним, по данным, на 2 июля, подтопленными остаются три района Иркутской области. В Тулунском районе под водой 23 населенных пункта, в Чунском – 14, в Тайшетском – 5. В общей сложности подтоплено 4130 жилых дома. Без крыши над головой пока остаются 9325 человек, в том числе 2208 детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карта наводнений в Иркутской области: сколько поселков остается под водой (Подробности)

Федеральная трасса Иркутск-Красноярск полностью открыта для транспорта после затопления (Подробности)

Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии (Подробности)

Мост через реку Ия в Тулуне: видео как плывущие дома врезаются в опоры и разваливаются на части (Подробности)

Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Наводнение в Тулуне: для удобства жителей затопленных районов за городом появится новая остановка для пассажирских поездов
Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта
Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда
Последствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопа
Браконьер из Усть-Кута поймал 955 хвостов хариуса в реке Таюра
Наводнение в Иркутской области: в разлившихся реках продолжается снижение уровня воды
Последствия наводнения в Иркутской области: в зонах затопления работает горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен
Полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа в Братске
Последствия наводнения в Иркутской области: очисткой затопленных территорий займутся войска химзащиты
В Братске отметили День молодежи
Участники преступной группы из Иркутской области отправятся под суд за убийство предпринимателя
Девять предприятий приняли участие в работе бизнес-приемной при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
«Ростелеком» готов участвовать в реализации проекта «Умный город» в Иркутске
Метеорологи ИГУ: Аномалия, стремящаяся к постоянству
Губернатор Иркутской области вновь вылетел в Тулун
Шедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске
Всероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области
Помогите найти ребенка: 9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля
Спортсменка из Иркутской области стала чемпионкой России по велоспорту-шоссе
Наводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормы
Наводнение в Иркутской области: 2 июля по трассе Р-255 ограничено движение для грузовых фур
Пианист Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»
Наводнение в Иркутской области: три населенных пункта освободились от воды