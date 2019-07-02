Денис Мацуев проведет благотворительный концерт для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Знаменитые иркутяне не остались в стороне от чрезвычайной ситуации в родном регионе, где несколько районов оказались под водой из-за сильнейшего наводнения. Народный артист России, пианист Денис Мацуев, который каждый год проводит в Иркутске фестиваль «Звезды на Байкале» уже пообещал, что поможет землякам. Музыкант устроит благотворительный концерт в рамках фестиваля, который нынче состоится с 4 по 13 сентября.

Наводнения в Иркутской области: Денис Мацуев даст благотворительный концерт для пострадавших от наводнения 00:00 00:00

- В каком формате это будет пока неизвестно, но абсолютно точно мы сделаем концерт, сбор от которого передадим пострадавшим от наводнения в Иркутской области, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Денис Мацуев. – О паводке, из-за которого пострадало столько людей, уже узнали во всем мире. Мне каждый день звонят друзья из разных стран и выражают сочувствие, в том числе те, кто приедет на фестиваль. Все понимают, что значит для меня Иркутская область и все готовы помочь. Я очень трепетно отношусь к своим землякам и очень переживаю.

Тулун в воде. Фото: ГУ МЧС России.

Несмотря на то, что друзей и родственников в затопленных районах у Дениса Мацуева нет, пианист признается, что идея организовать благотворительную акцию ему пришла сразу как только он узнал о масштабах стихии.

- Для меня все иркутяне и все сибиряки родственники, - заключает Денис Мацуев. – Слышал, что в Иркутске и в других городах Приангарья люди весь день стояли, чтобы собрать гуманитарную помощь. Это подтверждает наше сибирское единение.

Фото: ГУ МЧС России.

Напомним, по данным, на 2 июля, подтопленными остаются три района Иркутской области. В Тулунском районе под водой 23 населенных пункта, в Чунском – 14, в Тайшетском – 5. В общей сложности подтоплено 4130 жилых дома. Без крыши над головой пока остаются 9325 человек, в том числе 2208 детей

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